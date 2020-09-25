São Paulo embarca para Porto Alegre sob protestos da torcida

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo está pressionado. Na tarde desta sexta, a delegação tricolor foi recebida com protesto no embarque para Porto Alegre, onde a equipe comandada por Fernando Diniz encara o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 30 torcedores organizados cobraram os jogadores no aeroporto.

Os vídeos circulam pela internet e sua veracidade foi confirmada pela reportagem. Um dos principais alvos dos torcedores foi o técnico Fernando Diniz - apontado como culpado pela fase ruim da equipe na Copa Libertadores. Fora o comandante, nomes como Raí - diretor de futebol - e Daniel Alves, camisa 10 da equipe, também foram citados. O São Paulo já desembarcou em Porto Alegre onde enfrenta o Internacional, no Beira-Rio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Tricolor assume a vice-liderança da competição e pressiona o líder Atlético-MG na tabela de classificação.