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futebol

São Paulo embarca para Porto Alegre sob protestos da torcida

Momento do Tricolor é de completa instabilidade antes de sequência importante no Brasileirão e Copa Libertadores...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 19:33
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo está pressionado. Na tarde desta sexta, a delegação tricolor foi recebida com protesto no embarque para Porto Alegre, onde a equipe comandada por Fernando Diniz encara o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 30 torcedores organizados cobraram os jogadores no aeroporto.
Os vídeos circulam pela internet e sua veracidade foi confirmada pela reportagem. Um dos principais alvos dos torcedores foi o técnico Fernando Diniz - apontado como culpado pela fase ruim da equipe na Copa Libertadores. Fora o comandante, nomes como Raí - diretor de futebol - e Daniel Alves, camisa 10 da equipe, também foram citados. O São Paulo já desembarcou em Porto Alegre onde enfrenta o Internacional, no Beira-Rio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Tricolor assume a vice-liderança da competição e pressiona o líder Atlético-MG na tabela de classificação.
Como joga quarta-feira em Buenos Aires, na Argentina, contra o River Plate, o Tricolor nem sequer retornará para São Paulo. No domingo, a delegação permanece no Rio Grande do Sul e, na sequência, viaja ao país vizinho para decidir sua permanência na Copa Libertadores. Se perder para o River, a equipe do Morumbi diz adeus ao torneio continental ainda na fase de grupos e com uma rodada de antecedência.

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