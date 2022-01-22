São Paulo e Palmeiras reafirmam rivalidade ascendente na base em semifinal da Copinha-2022

Neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, São Paulo e Palmeiras fazem um dos duelos mais esperados da história da Copinha. Os rivais se encontram na semifinal da edição de 2022 para buscar um lugar na final da competição de base mais tradicional do país. No entanto, essa rivalidade vem crescendo demais nos últimos anos, com direito a decisões e retrospecto equilibrado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Para mostrar um pouco dessa ascensão do Choque-Rei na base, o LANCE! pegou os resultados dos últimos cincos anos da categoria sub-20. Neles, é possível notar que não há um lado em vantagem nesse quesito. No entanto, o Tricolor acaba levando a melhor no quesito "jogos decisivos no período".

Ao todo, São Paulo e Palmeiras duelaram 15 vezes entre 2017 e 2021, com seis vitórias para cada lado e três empates. Foram 25 gols marcados pelo Tricolor e 24 gols marcados pelo Verdão, tamanho o equilíbrio dos jogos entre eles.Quando pegamos o quesito "decisões", a vantagem acaba pendendo para os garotos de Cotia. Foram três finais disputadas no período, sendo duas vencidas pelo São Paulo (Copa RS de 2017 e Supercopa do Brasil de 2018) e uma vencida pelo Palmeiras (Copa RS de 2018). Tais clássicos culminaram em provocações de ambos os lados, com direito a comemoração são-paulina no Allianz Parque.

Em termos de semifinais foram dois duelos entre os rivais: Paulistão-2019, com vitória do Verdão, e Copa do Brasil-2018, vencida pelo Tricolor. Nos últimos dois anos, porém, os jogos entre eles foram mais escassos: apenas um em 2020 e um em 2021, ambos pela primeira fase do Brasileirão sub-20, com uma vitória para cada lado: 2 a 1 para o Verdão em 2020 e 4 a 2 para o São Paulo em 2021.

Agora, com todo esse enredo criado nesses últimos cinco anos, São Paulo e Palmeiras se enfrentam na semifinal do mais importante torneio de base do país. A última vez que isso aconteceu foi em 2004, quando o clube do Morumbi levou a melhor nos pênaltis. Hoje os tempos são outros, e duas das melhores bases do país estarão frente a frente em um encontro épico, que levará também a um clássico histórico na final, contra o Santos, no dia 25.

Retrospecto do Choque-Rei na Copinha:

5 Jogos2 Vitórias do São Paulo1 Vitória do Palmeiras2 Empates7 Gols do São Paulo6 Gols do Palmeiras

11/1/1974 - São Paulo 1 x 2 Palmeiras - Quartas de Final30/11/1982 - São Paulo 3 x 2 Palmeiras - Fase de Grupos (Edição 1983)17/1/1993 - Palmeiras 1 x 1 São Paulo - Segunda Fase18/1/1995 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Oitavas de Final22/1/2004 - Palmeiras 1 (2) x (4) 1 São Paulo - Semifinal

Retrospecto do Choque-Rei sub-20 entre 2017 e 2021

15 Jogos6 Vitórias do São Paulo6 Vitórias do Palmeiras3 Empates25 gols do São Paulo24 gols do Palmeiras

Decisões entre os clubesFinal da Copa RS de 2017 - São Paulo campeãoFinal da Supercopa do Brasil 2018 - São Paulo campeãoFinal da Copa RS de 2018 - Palmeiras campeão

SemifinaisCopa do Brasil de 2018 - São Paulo classificadoPaulistão de 2019 - Palmeiras classificado