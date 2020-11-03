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futebol

São Paulo e Bragantino conversam sobre empréstimo de Helinho

Atacante perdeu espaço no time no decorrer do ano e pode ser emprestado ao time do interior, que atualmente luta contra o rebaixamento do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 12:59

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:59

Crédito: Atacante fez apenas dez jogos e marcou um gol na temporada (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode estar próximo de perder o atacante Helinho para o Red Bull Bragantino por empréstimo nos próximos dias. Atualmente, o jogador é reserva do time de Fernando Diniz.
A informação foi primeiramente publicada pelo site ‘Futebol Interior’. Conforme apurado pelo LANCE!, as conversas estão adiantadas, mas nenhum detalhe foi revelado sobre as negociações.
Helinho fez apenas dez jogos nesta temporada e marcou um gol com a camisa do Tricolor. Ele começou o ano como uma das opções aos desfalques de Antony e Igor Gomes, que haviam sido convocados para a Seleção Sub-20.Sua última partida foi em 20 de outubro, na goleada por 5 a 1 sobre o Binacional, pela Libertadores. Já no último domingo, na goleada sobre o Flamengo, ele não foi relacionado.
O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h15, para enfrentar o Lanús, da Argentina, no Morumbi, em partida válida pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. O time precisa da vitória para avançar, já que perder por 3 a 2 na ida.
*Sob supervisão de Vinícius Perazzini.

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