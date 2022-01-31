Zagueiro capixaba ex-Desportiva e que fez "chororô" para o Botafogo entra na mira do São Paulo

O São Paulo está interessado no empréstimo do zagueiro capixaba Willyan Rocha, de 27 anos, que está no Portimonense-POR. A intenção do Tricolor é ter o jogador revelado pela Desportiva e com passagens pela base do Flamengo e Grêmio, emprestado até dezembro com opção de compra ao final do vínculo.
No entanto, um possível avanço do São Paulo na negociação dependerá de uma outra conversa entre o Portimonense e o Bordeaux-FRA, que também está interessado em Willyan, que nasceu na cidade de Muniz Freire
Caso haja uma recusa do clube português, o São Paulo pode avançar nas conversas que estão em estágio inicial. Willyan jogou pouco no Brasil, onde teve passagem nas categorias de base do Flamengo. Depois, passou pelo Grêmio B, além de Desportiva Ferroviária e Votuporanguense. Foi para o futebol português, onde atuou no Cova da Piedade antes de chegar ao Portimonense, onde está desde 2019.
Um zagueiro é considerado posição prioritária no São Paulo. O técnico Rogério Ceni tem Miranda, Diego Costa, Léo e Arboleda, que é constantemente convocado para a seleção do Equador. Walce ainda se recupera de lesão.
FICOU FAMOSO
Antes de se consolidar no futebol português, Willyan, ainda jovem, o zagueiro foi decisivo e brilhou com a camisa grená em um amistoso de pré-temporada contra o Botafogo. No dia 24 de janeiro de 2016, então com 20 anos, ele fez de cabeça os gols da vitória da Desportiva sobre o Glorioso por 2 a 1. Na comemoração de um dos gols, ele fez o gesto do "chororô", o que gerou polêmica na época com a torcida botafoguense.
Destaque em Portugal, o zagueiro cria de Jardim América é um dos capitães do Portimonense, que atualmente ocupa a 8ª colocação no Campeonato Português.
