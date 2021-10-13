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Crise no time

São Paulo anuncia a saída do técnico Hernán Crespo

Treinador não resistiu aos resultados e desempenho ruins nos últimos meses de trabalho; clube está na 13ª posição, a apenas três pontos da zona de rebaixamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 16:50

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:50

Hernán Crespo não resistiu aos resultados e desempenho ruins nos últimos meses de trabalho no São Paulo
Hernán Crespo não resistiu aos resultados e desempenho ruins nos últimos meses de trabalho no São Paulo.  Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (13) o desligamento do técnico Hernán Crespo, 46, em meio à crise do time no Campeonato Brasileiro. O clube está na 13ª posição, a apenas três pontos da zona de rebaixamento.
Em nota, a diretoria afirmou que o contrato entre as partes foi encerrado em comum acordo.
Contratado no início da temporada, o treinador argentino foi responsável por tirar o time tricolor de um jejum de títulos de nove anos, com a conquista do Campeonato Paulista. Depois, acumulou uma série de fracassos, como as eliminações na Copa do Brasil, diante do Fortaleza, e na Copa Libertadores, em confronto com o rival Palmeiras.
Pesou, também, o desempenho do time no Nacional. O São Paulo venceu apenas 6 dos 25 jogos que disputou no torneio, empatou 12 e perdeu 7.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DO SÃO PAULO: 

"O São Paulo Futebol Clube informa que Hernán Crespo deixa o comando técnico da equipe nesta quarta-feira (13). A decisão foi tomada em comum acordo após conversa entre o treinador e a diretoria do Tricolor. Também deixam o Clube Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho), que chegaram ao Tricolor junto com o treinador.
Ao longo de oito meses, Crespo dirigiu a equipe na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. . O time ainda foi comandado em outros quatro jogos pelo auxiliar Juan Branda, quando o argentino se recuperava de Covid-19.
O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores, e pela conquista do título do Estadual, triunfo esse que não era obtido desde 2005. De imediato, o Clube abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador."

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