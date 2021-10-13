Fábio confirma paralisação dos jogadores do Cruzeiro pelos constantes atrasos salariais

Crédito: O capitão e goleiro do Cruzeiro foi o porta-voz do elenco celeste (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O goleiro Fábio, capitão do Cruzeiro, veio à público, para confirmar que os jogadores do clube irão paralisar os trabalhos até que haja uma solução sobre os constantes atrasos de salários com o elenco e funcionários da Raposa.Fábio relatou que os vencimentos estão fora do prazo há mais de seis meses, além de pendências ainda do ano de 2020. Com as chances de acesso praticamente zeradas, o Cruzeiro agora terá de se organizar para 2022 e tentar um projeto vencedor para retornar à elite nacional. E, a nova “treta” que a Raposa tem de lidar é com a confirmação da paralisação dos jogadores, que não vão se reapresentar nesta quinta-feira, após a folga depois do jogo contra o Botafogo, pela Série B. O clube azul fez o pagamento de uma folha para o time profissional, administrativo, base e feminino. Porém, ainda há pendências e as incertezas de que a os vencimentos serão colocados em dia, geram a forte insatisfação interna.

Solucionar os constantes atrasos financeiros será vital para conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022, já que uma das suas exigências era que os salários ficassem em dia. A Raposa ainda não se manifestou sobre o caso. Fábio fez a carta e a colocou no seu Instagram-(Reprodução)O goleiro relata fatos de até seis meses de atrasos-(Reprodução)O presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal onde participa de um curso sobre gestão no futebol e não está respondendo pelo clube no momento. Confira a carta na íntegra​"Carta à Nação Azul.

Nós, ATLETAS PROFISSIONAIS DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, viemos por meio desta carta publicamente informar e esclarecer a todos e principalmente à Nação Cruzeirense, o que abaixo segue:

Confessamos que é desgastante e angustiante escrever essa carta para alcançarmos direitos, em razão das insustentáveis condições. Não iremos nos calar, por esse motivo, estamos aqui para dar voz, principalmente aos funcionários que têm sofrido com a atual situação.

Informamos que diante dos reiterados atrasos salariais neste ano de 2021, onde chegou ao ponto insustentável de termos até 6 (seis) meses de atrasos, o que demonstra a precária situação financeira a que estão expostos todos os funcionários, que atualmente estão sendo socorridos pelo auxílio/ajuda financeira dos atletas profissionais para manutenção das necessidades básicas de sobrevivência.

Salientamos que a delicada situação é praticamente impensável para um clube da grandeza e tradição do Cruzeiro Esporte Clube. Até o presente momento, atletas e funcionários do Cruzeiro Esporte Clube (Toca I e Toca II) estão com os salários atrasados.

Entre o elenco profissional e funcionários com contrato de trabalho vigente há também pendências financeiras referentes ao ano de 2020. Informamos que a presente carta se fez necessária pela absoluta ausência de uma efetiva resposta quanto ao pagamento dos salários atrasados.

Contudo, neste ato ressaltamos que, todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação, não faltou e nem faltará empenho para o cumprimento dos contratos de trabalho por atletas profissionais e funcionários, que jamais deixaram e/ou deixarão de honrar a tradicional camisa deste gigantesco clube.Informamos à gestão do Cruzeiro Esporte Clube que estaremos aguardando o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível, sendo lamentável ver o sofrimento dos colaboradores que dedicam seus dias a manter essa centenária e vitoriosa instituição.

Faremos a paralisação dos treinamentos em voz a todos os colaboradores que amam o Clube e estão desamparados.

Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos. Não aceitaremos essa negligência que tem afetado famílias que dedicam seu tempo, seu suor, seu esforço para cuidar, zelar, servir essa instituição tão amada Cruzeiro Esporte Clube.Avante, Cruzeiro. Você é gigante.