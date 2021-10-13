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Fortaleza avança em processo de internacionalizar marca com palestra na Europa

Marcelo Paz, mandatário do Tricolor do Pici, usou atual gestão como case para sua palestra no Global Football Management...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 15:18

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:18

Crédito: Marcelo é presidente do Leão desde 2017 (Divulgação
O trabalho feito pela atual gestão do Fortaleza capitaneada pelo presidente Marcelo Paz virou assunto no Global Football Management, evento que ocorre na cidade portuguesa de Lisboa com a ideia de demonstrar casos bem sucedidos de gestão ao redor do mundo bem como "maximizar as oportunidades de carreira para todos os participantes." >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO mandatário do Tricolor do Pici deu uma palestra nesta quarta-feira (13) intitulada de "Cuidar das pessoas faz a bola entrar? O case recente do Fortaleza" onde passou maiores detalhes sobre a positiva transformação que o clube passou nos últimos quatro anos.
Após a palestra, o dirigente exaltou não apenas a oportunidade recebida em meio aos mais de 200 convidados do evento, mas também a chance de potencializar a ideia de internacionalização da marca do clube que, naturalmente, passa por ter mais espaço de exposição nas mais diferentes formas.
- Recebi diversos relatos de pessoas e profissionais que aqui estão elogiando o trabalho, dizendo que não conheciam tudo isso, viam só o resultado esportivo. Gente de alto nível como Gilberto Silva, o goleiro Júlio César, Marcos Motta, um grande advogado na área esportiva, Evandro Mota. Eu vim para fazer uma palestra, mas saio com um enorme aprendizado e acho que tudo isso nos engrandece como pessoa, como dirigente e como instituição. Entendo que participar de um evento como esse contribui para o processo de internacionalização da nossa marca e reforça as ações de gestão que temos feito, além de ampliar o network - disse Marcelo Paz.
Dentro das quatro linhas, o Fortaleza entra em campo nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro, onde jogará contra o Grêmio na Arena Castelão.

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