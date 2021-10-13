Fortaleza avança em processo de internacionalizar marca com palestra na Europa

Crédito: Marcelo é presidente do Leão desde 2017 (Divulgação

O trabalho feito pela atual gestão do Fortaleza capitaneada pelo presidente Marcelo Paz virou assunto no Global Football Management, evento que ocorre na cidade portuguesa de Lisboa com a ideia de demonstrar casos bem sucedidos de gestão ao redor do mundo bem como "maximizar as oportunidades de carreira para todos os participantes." >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO mandatário do Tricolor do Pici deu uma palestra nesta quarta-feira (13) intitulada de "Cuidar das pessoas faz a bola entrar? O case recente do Fortaleza" onde passou maiores detalhes sobre a positiva transformação que o clube passou nos últimos quatro anos.

Após a palestra, o dirigente exaltou não apenas a oportunidade recebida em meio aos mais de 200 convidados do evento, mas também a chance de potencializar a ideia de internacionalização da marca do clube que, naturalmente, passa por ter mais espaço de exposição nas mais diferentes formas.

- Recebi diversos relatos de pessoas e profissionais que aqui estão elogiando o trabalho, dizendo que não conheciam tudo isso, viam só o resultado esportivo. Gente de alto nível como Gilberto Silva, o goleiro Júlio César, Marcos Motta, um grande advogado na área esportiva, Evandro Mota. Eu vim para fazer uma palestra, mas saio com um enorme aprendizado e acho que tudo isso nos engrandece como pessoa, como dirigente e como instituição. Entendo que participar de um evento como esse contribui para o processo de internacionalização da nossa marca e reforça as ações de gestão que temos feito, além de ampliar o network - disse Marcelo Paz.