Robinho 'esquece' tabela e foca em sequência positiva do Confiança na Série B

Crédito: Robinho volta a ficar à disposição contra o Avai, neste sábado, pela Série B (Divulgação: Confiança-SE

Após vencer o Vitória, por 1 a 0, na última rodada do Brasileiro Série B, o Confiança-SE foca em uma sequência de vitórias para tentar deixar a zona de rebaixamento da competição - onde ocupa a 19ª colocação.

De volta, Robinho deve iniciar a partida contra o Avai, neste sábado, às 21h, no Batistão, pela 30ª rodada da Série B. A ideia é não comentar sobre a situação na tabela, para deixar o clima mais leve.

- Nesse momento, evitamos o máximo falar de tabela. Sabemos da situação que estamos na tabela, mas estamos focados para dar o nosso melhor no campo e ganhar os jogos. E assim vamos ver o que vai acontecer ao final do Brasileiro - comentou o jogador, antes de analisar o que precisa ser feito para engatar a sequência de resultados positivos.- Nós precisamos manter o foco e essa constância que tivemos nos últimos jogos - acrescentou Robinho.

O Avaí, próximo adversário, é o terceiro colocado da Série B, com 50 pontos. E o Leão da Ilha vem de cinco jogos sem derrota.