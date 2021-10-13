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futebol

Robinho 'esquece' tabela e foca em sequência positiva do Confiança na Série B

De volta, atleta do Confiança deve começar como titular contra o Avai, neste sábado, às 21h, no estádio Batistão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 15:05

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:05

Crédito: Robinho volta a ficar à disposição contra o Avai, neste sábado, pela Série B (Divulgação: Confiança-SE
Após vencer o Vitória, por 1 a 0, na última rodada do Brasileiro Série B, o Confiança-SE foca em uma sequência de vitórias para tentar deixar a zona de rebaixamento da competição - onde ocupa a 19ª colocação.
De volta, Robinho deve iniciar a partida contra o Avai, neste sábado, às 21h, no Batistão, pela 30ª rodada da Série B. A ideia é não comentar sobre a situação na tabela, para deixar o clima mais leve.
- Nesse momento, evitamos o máximo falar de tabela. Sabemos da situação que estamos na tabela, mas estamos focados para dar o nosso melhor no campo e ganhar os jogos. E assim vamos ver o que vai acontecer ao final do Brasileiro - comentou o jogador, antes de analisar o que precisa ser feito para engatar a sequência de resultados positivos.- Nós precisamos manter o foco e essa constância que tivemos nos últimos jogos - acrescentou Robinho.
O Avaí, próximo adversário, é o terceiro colocado da Série B, com 50 pontos. E o Leão da Ilha vem de cinco jogos sem derrota.
- Sabemos que o jogo vai ser muito difícil, que vamos pegar uma grande equipe. Mais nos precisamos da vitória. E vamos buscar a vitória desde do início do jogo. Estamos na nossa casa e com o apoio do nosso torcedor vamos buscar essa vitória - finalizou.

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