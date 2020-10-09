futebol

São Paulo acerta empréstimo de Júnior Tavares ao Sport

Clube pernambucano ficará com o lateral-esquerdo até o fim do Campeonato Brasileiro e arcará com a totalidade dos salários do atleta...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:49

LanceNet

Crédito: Tavares foi um pedido do técnico Jair Ventura (Érico Leonan/saopaulofc.net
Encostado no São Paulo, o lateral-esquerdo Júnior Tavares acertou sua ida ao Sport por empréstimo até o fim desta temporada do futebol brasileiro. O jogador foi um pedido especial do técnico Jair Ventura e já está em Recife para acertar os últimos detalhes da negociação, realizar exames médicos e acertar com o Leão da Ilha do Retiro.
O acordo entre São Paulo, Sport e o staff do jogador foi feito na última quinta-feira e o anúncio deve sair nas próximas horas. O Sport arcará com a totalidade dos salários de Júnior Tavares até o fim do contrato de empréstimo. Importante ressaltar que o vínculo do lateral com o Tricolor do Morumbi vai até o fim do ano que vem.Revelado na base do Grêmio, o defensor foi contratado pelo São Paulo para jogar na categoria sub-20. Em 2017, sob o comando de Rogério Ceni, foi titular na lateral-esquerda e uma das principais opções da equipe naquela temporada. No ano seguinte, no entanto, caiu de rendimento e ficou encostado no CT da Barra Funda.
De lá para cá, Tavares chegou a negociar sua transferência para o Corinthians, mas o negócio foi vetado após declarações polêmicas de sua mãe nas redes sociais. O jogador então foi emprestado para clubes de Itália, França e Portugal, mas não conseguiu se firmar na Europa. Agora, recebe uma nova chance no futebol brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

