São Marcos dispara contra arbitragem de Palmeiras e Atlético-MG: ‘Jogador impedido não atrapalhou o goleiro’

Ídolo do Palmeiras, São Marcos voltou a polemizar na internet na noite desta terça-feira (23), após o empate do Verdão em 2 a 2 contra o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.O pentacampeão pela Seleção Brasileira detonou a arbitragem após a validação do segundo gol do Galo anotado por Hulk. Em uma postagem no Instagram, o ex-jogador ironizou o VAR por não checar o lance. Na ocasião, o meia Nacho Fernández atrapalhou Jailson.Nos últimos jogos, o Palmeiras se viu contra mais situações como essa. No duelo contra o Fluminense, um gol foi validado mesmo com a interferência de Cazares, que desviou da bola. Contra o Fortaleza, o gol de Patrick de Paula foi anulado. No entanto, a interferência de Nacho foi ignorada pela arbitragem de vídeo.