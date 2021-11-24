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São Marcos dispara contra arbitragem de Palmeiras e Atlético-MG: ‘Jogador impedido não atrapalhou o goleiro’

Campeão do mundo foi ao Instagram e criticou a validação no gol de Hulk
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 00:46

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 00:46

Ídolo do Palmeiras, São Marcos voltou a polemizar na internet na noite desta terça-feira (23), após o empate do Verdão em 2 a 2 contra o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.O pentacampeão pela Seleção Brasileira detonou a arbitragem após a validação do segundo gol do Galo anotado por Hulk. Em uma postagem no Instagram, o ex-jogador ironizou o VAR por não checar o lance. Na ocasião, o meia Nacho Fernández atrapalhou Jailson.Nos últimos jogos, o Palmeiras se viu contra mais situações como essa. No duelo contra o Fluminense, um gol foi validado mesmo com a interferência de Cazares, que desviou da bola. Contra o Fortaleza, o gol de Patrick de Paula foi anulado. No entanto, a interferência de Nacho foi ignorada pela arbitragem de vídeo.
No próximo sábado, o Maior Campeão Nacional encara o Flamengo e vai em busca do tricampeonato da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17 horas (de Brasília).
Crédito: MarcãoreclamoudaarbitragemcontraoPalmeiras(Foto:Divulgação

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