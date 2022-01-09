São José x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pela Copa SP de Futebol Júnior

Já classificado à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians cumpre tabela e joga a terceira partida do grupo 15 nesta segunda-feira (10), às 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, contra os donos da casa, o time do São José. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV, que, em HD, está no canal 539 nas operadoras Claro/NET e Vivo Cabo, 439 na operadora Sky e 819 na Vivo Satélite.

Se para o Timão o jogo não diz muita coisa, para o Galo do Vale pode representar uma classificação, ainda que em uma missão muito difícil, que depende de um empate ou uma vitória do River do Piauí sobre o Resende, no mesmo Martins Pereira, às 17h45. Caso isso aconteça, o São José terá que vencer o Corinthians tirando uma diferença de gols para River, caso os piauienses vençam, ou do Resende, caso o jogo preliminar termine empatado.

No momento, a chave 15 da Copinha tem o Time do Povo como líder, com duas vitórias e seis pontos, seguido do Resende, com um triunfo e três pontos, já River do Piauí e São José tem apenas um ponto, com uma derrota e um empate até aqui.