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futebol

São José x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Já classificado, o Timão enfrenta a equipe mandante do grupo 15, que precisa de uma milagre para avançar de fase...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 19:47

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:47

Já classificado a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (10), às 20h, contra o time do São José, no estádio Martins Pereira, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, no grupo 15 da competição de base.
Se por um lado o Timão, que bateu Resende, do Rio de Janeiro, River, do Piauí,, nos dois primeiros jogos e já está garantido na próxima fase, o São José precisa de um milagre para avançar, torcendo para um empate ou vitória do River sobre o Resende no confronto preliminar, que começará às 17h45, e tirar uma diferença de saldo de golls. SÃO JOSÉ X CORINTHIANS
Local: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Horário: 10 de janeiro de 2022, ás 20hÁrbitro: Leonardo de Jesus SampaioAssistentes: Claudio Rafael Ribeiro e William Trufelli MalaquiasOnde acompanhar: SporTV
SÃO JOSÉ
Bruno; Matheus, Vitor, Andrez e Rafinha; Matheus, Otávio, Vinícius e Nicolas; Lucas e José. Técnico: Thiago Bittencourt.
CORINTHIANS
Alan Gobetti; Léo Maná, Alemão, Robert Renan e Reginaldo; Mandaca, Biro, Matheus Araújo e Kevin; Giovane e Felipe Augusto. Técnico: Diogo Siston.
Crédito: Corinthiansvemdevitóriapor2a0sobreoRiverdoPiauí,naCopinha(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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