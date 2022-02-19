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São Januário receberá jogo da seleção de imigrantes; Vasco fará tributo a Moïse, congolês assassinado

Colina História vai sediar, neste domingo, amistoso entre uma equipe de refugiados e uma seleção de brasileiros. Morte bárbara num quiosque na Barra tem menos de um mês...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 15:51
O estádio de São Januário vai receber, neste domingo, às 15 horas, um amistoso entre uma seleção de imigrantes refugiados e uma seleção de brasileiros. Durante o evento, o Vasco vai prestar uma homenagem a Moïse Kabagambe, congolês brutalmente assassinado, no mês passado, ao cobrar uma dívida de R$ 200 num quiosque na Barra da Tijuca, onde trabalhava. A família do jovem negro de 24 anos estará presente na Colina Histórica. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."Destacando cada vez mais sua identidade social e o compromisso com a inclusão, o Club de Regatas Vasco da Gama, através da Vice-presidência de História e Responsabilidade Social, vai promover neste domingo (20/2), às 15h, em São Januário, um amistoso entre uma seleção de imigrantes refugiados e uma seleção de brasileiros, em parceria com a Secretaria Especial de Cidadania (SECID) e a Prefeitura do Rio. Durante o evento, o Vasco da Gama prestará um tributo em homenagem a Moïse Kabagambe, congolês brutalmente assassinado no fim de janeiro, no Rio de Janeiro. Familiares de Moïse estarão em São Januário para receber as homenagens.
O amistoso busca dar visibilidade à Copa dos Refugiados e Imigrantes, que terá início no dia 4 de agosto. Este evento tem chancela das agências da ONU e reúne refugiados e imigrantes incentivando seu protagonismo em oficinas e torneios de futebol. Os participantes representam inicialmente seus países de origem e posteriormente o Estado e/ou país de acolhimento.
- O Vasco da Gama, clube fundado por imigrantes no final do século XIX, tem sua mais que centenária história marcada pelas lutas contra o preconceito, o racismo e pela inclusão social através do esporte. O Vasco rompeu as barreiras de classe e de cor impostas pelas elites da época, primeiro no remo e depois no futebol. Por isso nosso orgulho de receber em nossa casa os imigrantes e refugiados, pois essa também é a casa deles - afirmou o 1º Vice-presidente Geral, Carlos Roberto Osorio.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A parceria com a SECID e a Prefeitura do Rio também vai trazer o programa Cidadania Itinerante, que fornecerá aos moradores da Barreira do Vasco serviços básicos como emissão de documentos, Procon Carioca, serviços das Secretarias de Saúde e Trabalho, negociação de dívidas e atendimento ao consumidor da Light. Esta ação ocorrerá em uma data a escolha do Clube.
- Somos gratos por mais essa parceria com a Prefeitura do Rio. Nosso estádio está enraizado em uma área popular da cidade e o Vasco sempre está aberto para prestar serviços à comunidade - declarou o VP de História e Responsabilidade Social, Horácio Júnior."
Crédito: Vascoescrevemaisumapáginaimportantedesuahistória(RafaelRibeiro/Vasco

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