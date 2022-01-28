São Bernardo x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado, às 16h, São Bernardo e Palmeiras se enfrentam, no Estádio 1º de Maio, pela Segunda rodada do Paulistão-2022. Enquanto o Verdão vem de duas vitórias, o time do ABC tenta a sua segunda. Com o Mundial na cabeça, Abel Ferreira pode levar a campo uma formação alternativa, já Márcio Zanardi deve manter o esquema que levou a melhor contra o Água Santa, na estreia.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A poucos dias de embarcar para o Mundial de Clubes, o técnico palmeirense deve começar a dosar a utilização do elenco. Sendo assim, alguns nomes podem ser poupados para o duelo deste sábado. Weverton, Gómez e Kuscevic estão fora devido à Data Fifa, enquanto Murilo se tornou dúvida após deixar o campo sentindo a perna direita. A tendência é de escalar uma equipe mista.

Pelos lados do São Bernardo, o foco total é no Paulistão e com a vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa na primeira rodada, o treinador do clube do ABC deve manter os titulares da partida anterior. Ele ainda não pode contar com os lesionados Renan Diniz, zagueiro, e Gionnotti, meia, que já haviam desfalcado o elenco anteriormente. O objetivo é conquistar a primeira vitória em casa.Veja as informações da partida:

SÃO BERNARDO x PALMEIRAS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)Data/Horário: 29/1/2022, às 16hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leonardo Tadeu PedroVAR: Luiz Flávio de OliveiraOnde acompanhar: HBO Max, Estádio TNT Sports e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Mateus Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Matheus Davó, João Carlos e Paulinho Moccelin. Técnico: Márcio Zanardi.

Desfalques: Renan Diniz e Gionnotti (lesionados)

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Mayke, Luan (Murilo), Renan e Jorge; Jailson (Gabriel Menino), Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Kuscevic, Gustavo Gómez e Weverton (convocados para seleções)Dúvida: Murilo (incômodo muscular)