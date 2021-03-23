São Bento x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2021, São Bento e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h00 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ. A realização do confronto no estado do Rio de Janeiro e sua data e hora foram confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira (23).

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O duelo está atrasado pela competição estadual devido à participação do Verdão na final da Copa do Brasil e foi transferido para o Rio devido ao veto de eventos esportivos no estado de São Paulo até o dia 30 de março. A medida faz parte do pacote de ações mais restritivas impostas pelo governo paulista, que busca controlar a quantidade de casos da Covid-19 no estado.

No Paulistão, o Palmeiras está na vice-liderança do grupo C com 7 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre a Ferroviária no Allianz Parque. O São Bento, por sua vez, ocupa a lanterna do grupo B com apenas 1 ponto. Na última rodada, empatou com o Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.RETORNO DE ATLETAS EM RECESSO; NEWTON É A NOVIDADE NA LISTA PARA O PAULISTÃO

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian, que estavam de folga nos últimos dez dias após conquista da Copa do Brasil, se reapresentaram para exames na última sexta (19) e foram liberados para os treinos. Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, por outro lado, entraram de férias.

O Palmeiras inscreveu mais um atleta para a lista A do Campeonato Paulista. O atacante Newton, de 20 anos, que foi o autor de três gols na goleada por 8 a 0 Sub-20 do Verdão sobre o Presidente Médici-MA, no último dia 12, pela Copa do Brasil da categoria. O panamenho tem 1,90m e estreou pelo clube há 10 dias.

REVELADO PELO PALMEIRAS, PATRICK VIEIRA É INSCRITO PELO SÃO BENTO E PODE ESTREAR CONTRA O EX-CLUBE

Patrick Vieira teve a inscrição regularizada para estrear na competição estadual e pode estrear pelo São Bento justamente contra o clube que o revelou, o Verdão. O Jogador de 29 anos sofreu uma lesão durante a pré-temporada e se recuperou às vésperas do inicio do Paulistão e está à disposição do técnico Edson Vieira.

O meia teve passagens pelo futebol japonês, da Arábia Saudita e clubes brasileiros, como Náutico e Londrina. Antes de chegar no São Bento, Patrick estava no Ismaily, do Egito.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de São Bento x Palmeiras

Data: 24 de Março de 2021Horário: 22h00 (horário de Brasília)Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ

Árbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Paulo Cesar ModestoVAR: Marcio Henrique de Gois, Fabricio Porfirio de Moura e Antonio Rogério Batista do PradoTransmissão:– TV GLOBO (TV aberta para todo o Brasil - exceto RS e RJ);– SPORTV (TV por assinatura);– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.SÃO BENTO: Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel), Dirceu, Marcão, Pablo; Escobar, Julio Rusch (Leilson), Daniel Costa (Fábio Bahia), Diego Tavares, Ruan (Bruno Leonardo) e Geovane Itinga (Allan Dias). Técnico: Edson Vieira

Desfalques: Ninguém;Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém.PALMEIRAS: Vinícius, Lucas Esteves, Renan, Luan e Marcos Rocha (Garcia); Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva. Técnico: João Martins