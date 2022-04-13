Santos x Universidad Católica: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos enfrenta nesta quarta-feira (13) a Universidad Católica, do Equador, nesta quarta-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.Na estreia do Peixe pela competição, foi derrotado por 1 a 0 para o Banfield, na Argentina. O único gol do jogo foi marcado por Urzi no final do primeiro tempo. Agora, o time de Fabián Bustos tenta "recomeçar" na competição. Vale lembrar que, diferente da Copa Libertadores da América, apenas o primeiro colocado avança para próxima fase da competição.
O time equatoriano, por sua vez, empatou primeira rodada da competição Internacional. O jogo terminou empatado em 0 a 0 Sul-Americana diante do Union La Calera, em casa. Pelo Campeonato do Equador, porém, vem de vitória contra o 9 de Octubre por 4 a 0, no Estádio Modelo Alberto Spencer.Esse será apenas o segundo jogo do técnico Bustos como mandante no Peixe. A última vez (e única) que esteve em um jogo na Vila Belmiro foi na vitória contra o Água Santa, por 3 a 2, jogo que garantiu a permanência do Peixe na Série A-1.
FICHA TÉCNICASANTOS X UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU
Data e hora: 13 de abril, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
Como e onde assistir: Conmebol TV
SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Bryan Angulo e Lucas Braga. Técnico: Fabián BustosDesfalques: Marcos Leonardo (suspenso) e Kaiky (lesionado)
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Sebastián Pérez; Rebolledo, Ampuero, Paz e Parot; Saavedra, Marcelino Núñez e Gutiérrez; Asad, Orellana e Zampedri. Técnico: Miguel Rondelli