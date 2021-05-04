futebol

Santos x The Strongest: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Equipes ainda não pontuaram na fase de grupos da Libertadores e se enfrentam na Vila...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 22:38

LanceNet

Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
Em busca da primeira vitória na fase de grupos da Copa Libertadores, Santos e The Strongest se enfrentam na noite desta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos (SP). As duas equipes perderam os dois jogos que fizeram até agora nesta fase da competição.
Ainda sem técnico, o Santos será comandado mais uma vez pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Ele não poderá contar com o volante Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Depois de desfalcar o Peixe no empate contra o Red Bull Bragantino, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente nesta segunda, mas deve ficar como opção no banco de reservas.O The Strongest está na liderança do campeonato nacional, mas enfrenta uma crise administrativa. No último treino antes da viagem ao Brasil, torcedores invadiram o campo para cobrar os jogadores. O meia Raúl Castro, com uma lesão no ligamento, está fora do jogo.
FICHA TÉCNICASANTOS X THE STRONGEST
Data e hora: 4 de maio de 2021, às 19h15 (Horário de Brasília)Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Christian Garay (CHI)Assistentes: Raul Orellana (CHI) e Claudio Rios (CHI)
Como e onde assistir: Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!
THE STRONGESTVaca; Torres, Castillo, Valverde, Sagredo; Ramiro Vaca, Cardozo, Wayar; Chavez, Blackburn, Willie. Técnico: Alberto IllanesDesfalques: Raul Castro (lesionado)
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: Alison (suspensos), Sandry, Carlos Sánchez, Raniel e Jobson (lesionados)

