Santos x Sport: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Twitter/Santos

No complemento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que iniciou neste meio de semana, Santos e Sport se enfrentam neste sábado (28), às 17h, na Vila Belmiro.

O Peixe vem de uma derrota pelo Brasileirão, para o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0, no entanto, na última terça-feira (24), conquistou uma grande vitória por 2 a 1, em Quito, contra a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Do outro lado, o Leão da Ilha tem o sinal de alerta ligado, já que não vence a três jogos e tem se aproximado da zona do rebaixamento. Thiago Neves e Hernane Brocador serão preservados da partida.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEstádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 28 de novembro de 2020, às 17h (horário de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Árbitro de vídeo: Bráulio da Silva Machado (SC)Onde ver: Premiere e Tempo Real do L!.

SANTOS

John (João Paulo); Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Alison (Vinicius Balieiro), Diego Pituca (Jobson) e Jean Mota (Felipe Jonatan); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalques:

Pendurados: Soteldo, Jobson, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes, Diego Pituca e Alison.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Ricardinho, Jonathan Gomes e Lucas Mugni; Leandro Barcia e Marquinhos (Mikael). Técnico:

Desfalques: Vladimir (lesão no dedo mínimo do pé direito); Luan Peres (Covid-19); Sánchez (cirurgia ligamentar no joelho); Raniel (recuperação de trombose); Renyer (transição após reconstrução ligamentar no joelho direito).