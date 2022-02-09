Santos x São Bernardo: escalações, arbitragem e onde assistir o duelo

O Santos recebe o São Bernardo nesta quinta-feira (9), às 19 horas, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será realizado na Vila Belmiro.O time do técnico Fábio Carille ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 5 pontos. Red Bell Bragantino, Santo André e Ponte Preta completam a chave. Até o momento, o Peixe empatou duas vezes, venceu uma partida e perdeu outra nos jogos do Paulistão.Para o duelo, o Santos terá dois importantes desfalques. O meia Carlos Sánchez e o zagueiro Emiliano Velázquez devem ficar de fora após serem diagnosticados com lesão e desconforto, respectivamente. Por outro lado, o goleiro Paulo Mazoti e o meio-campista Bruno Oliveira estão à disposição. O volante Sandry é dúvida.Já a equipe do ABC Paulista é o líder do Grupo B, a frente de Ferroviária, São Paulo e Novorizontino. A equipe venceu dois jogos, perdeu outro e empatou uma partida na competição. No último domingo, o time do São Bernardo venceu a Ponte Preta, em casa, pelo placar de 2 a 0.
FICHA TÉCNICASANTOS X SÃO BERNARDO
Data e hora: 9 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Alex Alexandrino (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
SANTOS: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. Técnico: Fábio Carille
BOTAFOGO-SP: Júnior Oliveira; Cristovan, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Rodrigo Souza, Ligger e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davó. Técnico: Márcio Zanardi