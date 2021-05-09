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futebol

Santos x São Bento: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Partida acontece neste domingo, na Vila Belmiro, e Peixe precisa de um empate para não ser rebaixado pela primeira vez em 109 anos de hsitória...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 23:36

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 23:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com a missão de evitar o primeiro rebaixamento dos seus 109 anos de história, o Santos recebe o São Bento neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Peixe se livra da queda para a Série A2 com um empate, enquanto a equipe do interior só escapa em caso de vitória.Fernando Diniz não assume
O Peixe anunciou na sexta-feira a contratação do técnico Fernando Diniz, mas ele só irá assumir a equipe na partida de terça-feira, contra o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Santos será comandado mais uma vez pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes.
Capitão do time e jogador com mais partidas com a camisa do Santos no atual elenco, o volante Alison segue fora devido a um problema muscular. Marinho, um dos principais jogadores da equipe, teve uma lesão de grau 1 no clássico contra o Palmeiras e é dúvida para o duelo.FICHA TÉCNICASANTOS X SÃO BENTO
Data e horário: 9 de maio de 2021, às 16hLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo ManisÁrbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois
Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho (Ângelo), Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: Alison, Sandry, Carlos Sánchez, Raniel e Jobson (lesionados)
SÃO BENTOLuiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Julinho; Escobar, Julio Rusch, Daniel Costa e Diego Tavares; Kayan e Geovane Tinga. Técnico: Marcelo Cordeiro

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