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futebol

Santos x Red Bull Bragantino: times prováveis, desfalques e onde ver

Sob comando de Cuca, Peixe estreia no Brasileirão contra o time de melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 16h, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 13:53

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 13:53

Crédito: Twitter/Red Bull Bragantino
O Santos, atual vice-campeão do Brasileirão, inicia sua caminhada na edição 2020 da competição recebendo o Red Bull Bragantino, que foi campeão da Série B no ano passado e fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista desta temporada. Vale lembrar que, no estadual, as duas equipes empataram em 0 a 0.
O Peixe tenta se recuperar da eliminação para a Ponte Preta nas quartas de final do estadual. Em crise, o clube demitiu o técnico Jesualdo Ferreira e contratou Cuca, que fará sua estreia no comando da equipe já neste domingo. Sem desfalques, o Peixe vai com força máxima, já que conseguiu efeito suspensivo para Felipe Jonatan.
Do outro lado, o Massa Bruta tenta estrear com o pé direito na elite do futebol brasileiro nesta temporada. A tendência é que o técnico Felipe Conceição mantenha a equipe que venceu o Troféu do interior contra o Guarani. Cleiton deve ser novamente o goleiro titular. Veja todas as informações sobre o jogo:​Data/Horário: 9/8/2020, às 16hLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!
SANTOS: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge (Uribe) e Soteldo. Técnico: Cuca.Desfalques: -
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Rayller, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.Desfalques: -

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