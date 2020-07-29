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futebol

Santos x Ponte Preta: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Em jogo único, Peixe recebe Macaca na Vila Belmiro pelas quartas de final do Campeonato Paulista...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 19:00
Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!
Líder e vice do Grupo A do Campeonato Paulista, Santos e Ponte Preta fecham as quartas de final da competição nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.
De um lado, o Peixe busca a sua primeira vitória após a paralisação de mais de quatro meses do Paulistão, por conta da pandemia do novo coronavírus. O clube empatou contra o Santo André e perdeu para o Novorizontino, nas duas últimas rodadas da primeira fase do estadual. Mesmo assim, a campanha feita antes da quarentena garantiu a primeira colocação da chave e a vantagem de mandar o único jogo das quartas.
Para a partida, o Alvinegro Praiano terá o retorno do meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão automática no último domingo, após ter sido expulso contra o Ramalhão, na quarta-feira passada.
Já a Ponte Preta vem de duas vitórias seguidas pós-paralisação e o time que voltou ao Paulistão como lanterna, escapou do descenso e beliscou o seu lugar no mata-mata. Contra o Peixe, a Macaca terá o retorno do atacante Roger, que vinha de dois jogos de suspensão, pela expulsão contra o Guarani, no dia 16 de março.
O zagueiro Cléber Reis está recuperado de lesão muscular na coxa, mas por questões contratuais, já que pertence ao Peixe está emprestado a Macaca, não jogará.
Nas quartas de final todos os cartões amarelos acumulados estão zerados, portanto nenhum jogador estará pendurado na partida. Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 30 de julho de 2020, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Salim Fende ChavesAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua CostaÁrbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha FIlhoOnde ver: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Jesualdo Ferreira.
Desfalques: Raniel (trauma no joelho esquerdo), Renyer (recupera-se de lesão ligamentar no joelho direito) e Uribe (suspenso).
Ponte Preta: Ivan; Apodi, Alisson (Wellington Carvalho), Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jeferson, Vinícus Zanocelo e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger. Técnico: João Brigatti.
Desfalques: João Veras (problema muscular na coxa)

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