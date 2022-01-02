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Santos x Operário-PR: Veja provável escalação e onde assistir a estreia do Peixe na Copinha

Com muita expectativa, Santos estreia em busca do tetracampeonato da competição...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 20:35

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 20:35

Tricampeão do torneio, o Santos estreia na Copa São Paulo de Juniores nesta segunda-feira, às 21h30min, diante do Operário-PR, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.
O Peixe busca o tetra com uma equipe formada por algumas promessas do clube, como o zagueiro Derick, os laterais Pedrinho e Lucas Pires, o meia Weslley Patati e o meia-atacante Rwan Seco, comprado por R$ 700 mil ao Flamengo-SP em dezembro.
No Paulista Sub-20, o Santos parou nas quartas de final diante do Palmeiras. Depois da competição, a diretoria deu férias ao técnico Thiago Lima e decidiu promover o auxiliar Elder Campos ao comando do time.
FICHA TÉCNICASANTOS X OPERÁRIO-PR
Data e hora: 3 de janeiro de 2022, às 21h30 (Horário de Brasília)Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: João Augusto Mariano de Oliveira (SP)Árbitros assistentes: Claudenir Donizete Gonçalves da Sila (SP) e Izabele de Oliveira (SP)
Como e onde assistir: SporTV e Tempo real do LANCE!
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Derick, Léo Zabala e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Rwan Seco; Weslley Patati, Victor Michell e Lucas Barbosa.
Crédito: RwanSecoéumadasapostasdoSantosparaaCopinha(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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