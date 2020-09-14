Santos x Olimpia-PAR: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O Santos volta a campo pela Libertadores para encarar o Olimpia-PAR, na Vila Belmiro, às 21h30, nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental. O Peixe é o líder do Grupo G, com seis pontos em dois jogos disputados, enquanto a equipe paraguaia é a segunda colocada, com quatro pontos conquistados.

No Peixe, o técnico Cuca pode contar com o retorno do lateral-esquerdo Felipe jonatan,que estava suspenso contra o São Paulo, pelo Brasileirão. No entanto, os atacantes Raniel e Kaio Jorge, ambos com Covid-19, devem ser desfalques. O primeiro já está curado e retornou ao CT, mas não deve ser aproveitado.

Nesta semana, o Santos inscreveu novos jogadores na Libertadores. Nomes da equipe B, que ainda não fazem parte oficialmente do plantel titular, como Gabriel Pirani, Fernando Pileggi, Vinicius Balieiro, Lucas Sena, Allanzinho, Matheus Moraes, Bruno Henrique e Paulo Mazoti apareceram na lista. Pirani, inclusive, utilizará a camisa 9, atualmente vaga, no torneio. Lucas Braga, que na divulgação da primeira lista estava emprestado para a Inter de Limeira, e foi reintegrado recentemente, foi incluído.

Já no Olimpia, o clima é bom. A equipe paraguaia vai entrar em campo embalada. Na última sexta-feira, a equipe goleou o River Plate por 4 a 0 no Campeonato Paraguaio. Na classificação do nacional, o Olimpia ocupa a terceira colocação, com 35 pontos. O líder é o Cerro Porteño, com 42 pontos. Na Libertadores, o time ocupa a segunda colocação do grupo do Peixe, com quatro pontos (a equipe empatou com o Delfin e venceu o Defensa Y Justicia).

Vale lembrar que a equipe conta com vários experientes no elenco, O destaque é para o atacante Roque Santa Cruz, de 39 anos, que já jogou no Manchester City-ING. Além dele, Derlis González, ex-Santos também faz parte do elenco. Já o atacante togolês Adebayor, rescindiu o contrato e saiu da equipe.Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 15 de setembro de 2020, 21h30 (Brasília)Árbitro: Leodán González (URU) Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Richard Trinidad (URU)Onde ver: PPV Conmebol e Bandsports – somente clientes Claro e Sky e Tempo Real do L!

Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Lucas Braga, Marinho e Soteldo. Técnico: Cuca​Desfalques: Kaio Jorge (Covid-19); Renyer (recuperação de lesão ligamentar do joelho) e Luiz Felipe (lesão no tendão do adutor esquerdo).

Pendurados: Luan Peres e Lucas Veríssimo.

Olimpia-PAR: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Alejandro Silva, Nicolás Domingo, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas; Roque Santa Cruz e Néstor Camacho (Derlis González). Técnico: Daniel Garnero