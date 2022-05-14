Santos x La Calera: Ingressos para não-sócios à venda neste sábado

O Santos abriu a venda de ingressos para não -sócios para o jogo contra o Unión La Calera, que acontecerá na próxima quarta (18), às 21h30, na Vila Belmiro, e valerá a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana.Depois de lotar o estádio e empurrar o time no jogo contra o Coritiba, o torcedor sabe que a força das arquibancadas será fundamental para a equipe somar três pontos e tomar a liderança da chave.Confira abaixo como comprar seu ingresso e faça sua parte para ajudar o Peixe a avançar de fase.
A venda dos ingressos ocorrerá apenas de forma on-line até terça, dia 17. Na quarta-feira (18), a bilheteria do Estádio Ulrico Mursa, funcionará das 09h00 às 21h30. A venda na bilheteria ocorrerá desde que haja ingressos disponíveis.
FUNCIONAMENTO DOS CANAIS DE VENDA
Online (para não sócios e torcida visitante): Abertura: 14/05 às 15h00.Bilheteria do Estádio Ulrico Mursa – (para torcida do Santos FC – sócios e não sócios): Abertura: 18/05 das 09h00 às 21h30
CRONOGRAMA DE VENDAS
Sábado (14/05)09h00: abertura para Sócios Santista*15h00: abertura para público geral – não sócios e torcida visitante
* Plano Santista: Apenas 1 ingresso para o titular (sem desconto).
Os convidados são de acordo com o estabelecido para cada plano: Black até três, Gold até dois e Silver até um.
O convidado não precisa ser associado.
O ingresso para o convidado terá 50% de desconto, sendo necessário a compra para o mesmo setor do associado.
Sócios do plano Santista não possuem desconto no valor do ingresso e direito a convidados.
PREÇOS DOS INGRESSOS
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 20,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 10,00Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: GratuitoProprietário de Cadeira Silver: R$ 20,00Proprietário de Cadeira Gold: R$ 10,00Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 100,00Meia e Silver: R$ 50,00Gold: R$ 25,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00
Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (Torcida visitante)Inteira: R$ 40,00Meia: R$ 20,00
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
O Santos informa que é necessário que o proprietário esteja em dia com o pagamento da taxa de manutenção, da mensalidade do programa Sócio Rei, além de não possuir pagamento de jogos anteriores em aberto.