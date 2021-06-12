Santos x Juventude: onde assistir o duelo, arbitragem e escalações

O Santos recebe neste sábado o Juventude, na Vila Belmiro, às 19 horas, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes não se enfrentam desde 2007, quando o Peixe venceu na Vila, por 1 a 0, com gol do atacante Renatinho, jogo do Brasileirão daquele ano.O Peixe tem retrospecto altamente positivo contra o adversário. Já ocorreram 15 jogos entre os clubes, com nove vitórias do Santos, três do time de Caxias do Sul e oito empates. O Peixe aliás nunca perdeu em casa na sua história para o Juventude. O Alvinegro da Vila chega para o duelo embalado. A equipe vem de três vitórias seguidas. Foram dois triunfos contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, e um diante do Ceará, no Brasileirão. O Peixe ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com uma vitória e uma derrota.Já o time de Caxias do Sul quer se recuperar na competição. A equipe perdeu na 2ª rodada do Brasileiro por 3 a 0, em casa, para o Athletico Paranaense. Na reestreia do time na Série A do Brasileirão, empatou com o Cuiabá, fora de casa, por 2 a 2. Com uma derrota e um empate, o time do técnico Marquinhos Santos soma um ponto e está na 16ª posição.