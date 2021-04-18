futebol

Santos x Inter: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Peixe busca a reabilitação no Paulistão na noite deste domingo, na Vila Belmiro...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 21:40
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Nada como um dia após. No caso do Santos, dois dias após a derrota diante da Ponte Preta, a equipe já volta a campo em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, às 20 horas, o Peixe recebe a Internacional de Limeira na Vila Belmiro.Com apenas uma vitória em seis jogos, o time comandado pelo técnico Ariel Holan precisa da vitória para seguir em boas condições de classificação para as quartas-de-final da competição. O Peixe ocupa a vice-liderança do Grupo D, com seis pontos ganhos.
Ps principais novidades do Peixe devem ser o goleiro Vladimir, o lateral-direito Mikael e o meia Lucas Barbosa. Os dois últimos podem fazer a estreia na equipe profissional. Após a derrota para a Ponte Preta, o técnico Ariel Holan destacou a necessidade de encontrar um padrão de jogo com a equipe do Paulista semelhante ao desempenho do time que já disputou quatro jogos na Copa Libertadores.A Inter de Limeira ocupa a lanterna do grupo A, com apenas três pontos ganhos. O técnico Tiago Carpini não poderá contar com o lateral Matheus Alexandre, expulso na derrota para o Red Bull Bragantino. Ele deve ser substituído por Elacio Córdoba.
FICHA TÉCNICASANTOS X INTERNACIONAL (SP)
Data e hora: 18 de abril de 2021, às 20hLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias AraújoAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Victor Carmona MetestaineÁrbitro de vídeo: Pericles Bassols
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do Santos
SANTOSVladimir, Mikael, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Vinícius Balieiro e Lucas Barbosa; Ângelo, Bruno Marques e Allanzinho. Técnico: Ariel HolanDesfalques: Carlos Sánchez, Sandry, Raniel e Jobson (lesionados) e Madson (não inscrito)
INTERNACIONAL (SP)Rafael Pin; Elacio Cordoba, Thalisson Kelven, Renan Fonseca e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique, Thiaguinho e Rondinelly; Lucas Batatinha e Roger. Técnico: Thiago Carpini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

