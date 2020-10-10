futebol

Santos x Grêmio: desfalques, prováveis escalações, onde assistir

Encontro pela 14a rodada do Brasileirão marca o reencontro do Peixe com o trio Vanderlei, Victor Ferraz e David Braz...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 19:50
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Há 11 jogos sem perder, o Santos tentrá manter a sua sequêcia positiva neste domingo (11), quando recebe o Gremio, às 16h, na Vila Belmiro, pela 15a rodada do Campeonto Brasileiro.
Do outro lado, o Grêmio tem buscado encaixar um bom momento em 2020, que ainda não aconteceu, mesmo com a conquista do Campeonato Gaúcho.
A partida também marca o reencotro de Vanderlei e Victor Ferraz, que deixaram o Peixe no início da temporada, após longas passaens pelo clube. David Braz, que teve passgem extensa pelo Alvinegro, saindo em 2017, também voltará a se encontrar com o eu ex-clube.SANTOS X GRÊMIO
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)Data/Horário: 11 de outubro de 2020, às 16hÁrbitro: Braulio da Silva Machado/SCAssistentes: Kléber Lucio Gil/SC e Éder Alexandre/SCÁrbitro de vídeo: Wagner Reway/PBOnde acompanhar: Globo SP, Premiere e em tempo real no LANCE!.
SANTOS
João Paulo; Pará, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonantan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Madson, Kaio Jorge e Arthur Gomes. Técnico: Cuca.
Desfalques: Lucas Braga (suspenso); Vladimir (cirurgia no dedo mínimo do pé direito); Sánchez (ruptura ligamentar do joelho esquerdo); Raniel (trombose na perna direita); Soteldo (seleção da Venezuela).Pendurados: Pará, Alison, Kaio Jorge e Jobson.Dúvidas: Lucas Veríssimo, Alison e Marinho.
GRÊMIO
Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Maicon e Robinho (Darlan); Everton, Diego Souza e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.
Desfalques: Geromel, Kannemann e Jean Pyerre (transição após desfalcarem a equipe por terem contraído Covid-19); Matheus Henrique (suspenso); Alisson (desgaste muscular).
Pendurado: Diego Souza.

