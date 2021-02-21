Santos x Fluminense: escalações, desfalques e como assistir ao duelo

O Santos recebe o Fluminense neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro, podendo se garantir matematicamente na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para atingir o último objetivo da temporada, basta vencer a partida e torcer para o Athletico Paranense não vencer o Grêmio, em Porto Alegre. Os jogos serão no mesmo horário.Se o Santos empatar com o Fluminense, ainda pode garantir a vaga. Para isso, dependeria de o Athlético-PR perder do Grêmio, o Corinthians não ganhar do Vasco na Neo Química Arena e o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás em Goiânia.Para o duelo, Cuca terá à disposição o atacante Soteldo. O venezuelano foi liberado pelo departamento médico, mas a titularidade ainda não é uma certeza. A decisão será do treinador e a condição física pode ser diferencial. Soteldo ficou fora da maior parte das atividades na semana. Se ele começar no banco, Jean Mota e Vinícius Balieiro brigam pela vaga.
No restante do time, Cuca não tem dúvidas. Ainda sem contar com Kaio Jorge e Laércio, lesionados, Marcos Leonardo e Luiz Felipe seguem entre os titulares.
A missão santista, no entanto, não será fácil. Embalado por sete jogos sem derrotas, o Fluminense chega à Vila Belmiro sonhando com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Para que isso se concretize, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por tropeços de São Paulo e Atlético-MG.
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A novidade do técnico Marcão para este jogo será o retorno de Fred, recuperado após sentir um problema físico na coxa direita. Paulo Henrique Ganso e Matheus Ferraz seguem fora. Marcos Paulo e Wellington Silva devem ser barrados novamente. Ambos estão de saída do Tricolor.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Santos x Fluminense
Data: 21 de Fevereiro de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos-SP
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)
Transmissão:– Premiere
ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE SANTOS X FLUMINENSE
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo (Jean Mota ou Vinícius Balieiro); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Cuca
Desfalques: Carlos Sánchez, Raniel, Jobson, Kaio Jorge e Laércio (lesionados)Pendurados: Kaio Jorge, Soteldo, Alex, Lucas Lourenço, Marcos Leonardo e Arthur Gomes.Suspensos: Ninguém
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca. Técnico: Marcão
Desfalques: Ganso (transição física), Felippe Cardoso (emprestado pelo Santos), Matheus Ferraz (Covid-19), Marcos Paulo e Wellington Silva (barrados)Pendurados: Lucca, Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e NenêSuspensos: Ninguém