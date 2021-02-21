Santos x Fluminense: escalações, desfalques e como assistir ao duelo

O Santos recebe o Fluminense neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro, podendo se garantir matematicamente na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para atingir o último objetivo da temporada, basta vencer a partida e torcer para o Athletico Paranense não vencer o Grêmio, em Porto Alegre. Os jogos serão no mesmo horário.Se o Santos empatar com o Fluminense, ainda pode garantir a vaga. Para isso, dependeria de o Athlético-PR perder do Grêmio, o Corinthians não ganhar do Vasco na Neo Química Arena e o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás em Goiânia.Para o duelo, Cuca terá à disposição o atacante Soteldo. O venezuelano foi liberado pelo departamento médico, mas a titularidade ainda não é uma certeza. A decisão será do treinador e a condição física pode ser diferencial. Soteldo ficou fora da maior parte das atividades na semana. Se ele começar no banco, Jean Mota e Vinícius Balieiro brigam pela vaga.