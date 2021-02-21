Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos x Fluminense: escalações, desfalques e como assistir ao duelo

Caso vença o Tricolor carioca neste domingo, em jogo que começa às 18h15, Alvinegro poderá sair de campo garantido na fase preliminar da competição continental...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 21:00
Crédito: Marinho é uma das maiores armas do Santos para sair da Vila classificado para a Libertadores (Twitter/Santos FC
O Santos recebe o Fluminense neste domingo, 18h15, na Vila Belmiro, podendo se garantir matematicamente na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para atingir o último objetivo da temporada, basta vencer a partida e torcer para o Athletico Paranense não vencer o Grêmio, em Porto Alegre. Os jogos serão no mesmo horário.Se o Santos empatar com o Fluminense, ainda pode garantir a vaga. Para isso, dependeria de o Athlético-PR perder do Grêmio, o Corinthians não ganhar do Vasco na Neo Química Arena e o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás em Goiânia.Para o duelo, Cuca terá à disposição o atacante Soteldo. O venezuelano foi liberado pelo departamento médico, mas a titularidade ainda não é uma certeza. A decisão será do treinador e a condição física pode ser diferencial. Soteldo ficou fora da maior parte das atividades na semana. Se ele começar no banco, Jean Mota e Vinícius Balieiro brigam pela vaga.
No restante do time, Cuca não tem dúvidas. Ainda sem contar com Kaio Jorge e Laércio, lesionados, Marcos Leonardo e Luiz Felipe seguem entre os titulares.
A missão santista, no entanto, não será fácil. Embalado por sete jogos sem derrotas, o Fluminense chega à Vila Belmiro sonhando com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Para que isso se concretize, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por tropeços de São Paulo e Atlético-MG.
Confira a classificação e simule os últimos jogos do Brasileirão
A novidade do técnico Marcão para este jogo será o retorno de Fred, recuperado após sentir um problema físico na coxa direita. Paulo Henrique Ganso e Matheus Ferraz seguem fora. Marcos Paulo e Wellington Silva devem ser barrados novamente. Ambos estão de saída do Tricolor.
Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Santos x Fluminense
Data: 21 de Fevereiro de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos-SP
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)
Transmissão:– Premiere
ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE SANTOS X FLUMINENSE
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo (Jean Mota ou Vinícius Balieiro); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Cuca
Desfalques: Carlos Sánchez, Raniel, Jobson, Kaio Jorge e Laércio (lesionados)Pendurados: Kaio Jorge, Soteldo, Alex, Lucas Lourenço, Marcos Leonardo e Arthur Gomes.Suspensos: Ninguém
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca. Técnico: Marcão
Desfalques: Ganso (transição física), Felippe Cardoso (emprestado pelo Santos), Matheus Ferraz (Covid-19), Marcos Paulo e Wellington Silva (barrados)Pendurados: Lucca, Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e NenêSuspensos: Ninguém

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados