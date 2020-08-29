Santos x Flamengo: prováveis escalações, desfalques e onde ver

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Santos e Flamengo se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 16h, na Vila Belmiro. O duelo marca o encontro do campeão e vice da competição em 2019.

No entanto, as duas equipes estão em situações diferentes na qual terminaram a última temporada. Enquanto o Peixe busca “driblar” problemas administrativos e econômicos e tem “arrumado a casa” desde a chegada do técnico Cuca, há menos de um mês, o Fla busca fazer valer a superioridade do ano passado, quando venceu o Brasileirão e a Libertadores, após a saída do badalado Jorge Jesus do comando técnico e a chegada do catalão Domènec Torrent, que ainda não convenceu.

Ambas as equipes iniciaram o ano com portugueses em seu comando. No Santos, Jesualdo Ferreira chegou na esteira do sucesso de Jorge Jesus no rubro-negro. Por sua vez, as conquistas do lusitano no time carioca chamou a atenção do Benfica (POR), que tirou o treinador da Gávea. Portanto, se no início d a temporada a expectativa era do primeiro encontro entre Jesus e Jesualdo no Brasil, a realidade coloca o tarimbado Cuca e o “novato” Dome frente a frente.

Os últimos dias foram de dúvidas e recuperações físicas para ambos os times, que não entraram em campo neste meio de semana. Do lado santista, Marinho faz trabalho de recuperação de dores na coxa, participou dos últimos treinamentos, e sua escalação dependerá da comissão técnica. Entre os flamenguistas, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol se recuperaram de lesões musculares e foram relacionados para o confronto.Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 30 de agosto, 16h (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)Árbitro de vídeo: André Luiz de Freitas Castro (GO)Onde ver: Globo (menos RS, PE e MG), Premiere (todo o Brasil) e tempo real do L!

Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho (Lucas Braga), Raniel e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalques: Alison (suspenso) e Renyer (recupração de lesão ligamentar no joelho direito)

Pendurados: sem pendurados

Flamengo: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Domènec Torrent.

Desfalques: João Lucas (lesão na posterior da coxa esquerda)