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Santos x Ferroviário: Provável escalação e onde assistir ao jogo da Copinha

Peixe joga pelo empate para garantir a primeira colocação do Grupo 8 na primeira fase...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 20:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 20:00

Invictos e com 100% de aproveitamento, Santos e Ferroviária se enfrentam neste domingo, às 19 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, em busca da primeira colocação do grupo 8 na primeira fase da Copa São Paulo.
O Peixe tem um saldo de gols melhor (4 a 3) e precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar. O time da casa precisa vencer para ter a vantagem de enfrentar o segundo colocado do grupo 7 na próxima fase.
A grande dúvida no Santos é a escalação ou não de Weslley Patati desde o início do jogo. Destaque na vitória por 3 a 0 sobre o Rondoniense, o garoto ainda não está 100% fisicamente depois de superar a Covid.
FICHA TÉCNICAFERROVIÁRIA X SANTOSData e hora: 9 de janeiro de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: José de Araújo Ribeiro JúniorÁrbitros assistentes: Italo Magno de Paula Andrade e Rodrigo Meirelles Bernardo
Onde assistir: SporTV
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Rwan Seco; Fernandinho (Weslley Patati), Victor Michell e Lucas Barbosa. Técnico: Elder Campos
Crédito: SantosvenceuosdoisjogosquefeznaCopinhaatéagora(Divulgação/TwitterSantos

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