Santos x Ferroviária: provável escalação do Peixe e onde assistir ao jogo da Copinha

Em busca de uma vaga na quarta fase da Copa São Paulo, o Santos reencontra a Ferroviária nesta sexta-feira, às 19h3min, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela terceira fase da competição.
As duas equipes se enfrentaram na terceira rodada da primeira fase, já classificadas, e o Santos venceu por 2 a 0. Na segunda fase, o Peixe venceu o Chapadinha por 3 a 0 e a Ferroviária venceu o Nova Iguaçu nos pênaltis.
De contrato renovado, o garoto Weslley Patati é uma das apostas do Peixe. Ele já tem três gols na competição.
FICHA TÉCNICASANTOS X FERROVIÁRIA
Data e hora: 14 de janeiro de 2021, às 19h30Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: Flávio Roberto Mineiro MineiroÁrbitros assistentes: Orlando Massola Jr e Gabriel Rodrigues SantosOnde assistir: SporTV
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan Seco e Lucas Barbosa. Técnico: Elder Campos