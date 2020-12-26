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futebol

Santos x Ceará: prováveis times, onde assistir e desfalques

Duelo está marcado para este domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peixe, do técnico Cuca, tem cinco jogadores fora...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 18:43
Crédito: Divulgação/Santos
Santos e Ceará se enfrentam neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é encarado como um confronto direto: o Peixe é o oitavo colocado, com 38 pontos, enquanto o Vovô está na 10ª posição, com 35.
O técnico Cuca não terá o zagueiro Lucas Veríssimo, os laterais Pará e Madson e o volante Jobson para o duelo. Fernando Pileggi, outro lateral-direito, não jogará por ter contraído o novo coronavírus. A dúvida na zaga também ficará entre Luiz Felipe e Laércio.
Já o Ceará não contará com Luiz Otávio (desconforto muscular), Léo Chú (suspenso) e Richard (Covid-19). O goleiro Fernando Prass retorna na meta do Vovô.
TABELA>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃOFICHA TÉCNICA
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Data e Horário: 27 de dezembro de 2020, às 18h15 (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (PR)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Onde acompanhar: Esporte Interativo, Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJohn; Balieiro, Luan Peres, Laércio (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Cuca.
Desfalques: Lucas Veríssimo (em negociação com o Benfica-POR), Pará (edema na coxa), Fernando Pileggi (com Covid-19), Madson (desconforto muscular) e Jobson (tendinite no tornozelo).Pendurados:​ Felipe Jonatan, Madson, Luan Peres, Alison, João Paulo, Marcos Leonardo e Lucas Lourenço.​CEARÁFernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Fernando Sobral, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.
Desfalques: Luiz Otávio (desconforto muscular), Léo Chú (suspenso) e Richard (Covid-19).Pendurados: Fernando Prass, Samuel Xavier, Jacaré e Guto Ferreira.

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