Santos x Ceará: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Santos inicia a sua trajetória rumo ao seu segundo título da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28). Diferentemente do Ceará, o seu adversário, o Peixe já começa na competição diretamente nas oitavas de final, onde recebe o jogo de ida contra o Vozão na Vila Belmiro.
A vantagem santista se deve ao fato do Peixe ser um dos clubes brasileiros que disputa a Conmebol Libertadores.
Enquanto isso, o time cearense, treinado pelo "Gordiola", Guto Ferreira, já deixou para trás no milionário torneio nacional quatro equipes: Bragantino-PA, Oeste, Vitória e Brusque. Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 28 de outubro de 2020, às 16h (horário de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Faria (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde ver: SporTV e Tempo Real do L!.
SANTOS
João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota (Arthur Gomes); Lucas Braga (Arthur Gomes); Marinho e Soteldo. Técnico: Cuca.
Desfalques: Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo do pé direito); Laércio (atuou na Copa do Brasil pelo Caxias); Carlos Sánchez (ruptura ligamentar do joelho); Raniel (trombose na perna); Renyer (transição após reconstrução ligamentar do joelho).Dúvidas: Pará e Alison (problemas físicos)Pendurados: -
CEARÁ
Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Vina, Fernando Sobral e Leo Chú; Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira.
Desfalques: Alyson (jogou a Copa do Brasil pelo Oeste); Cléber (jogou a Copa o Brasil pelo Barbalhas)Pendurados: Fernando Prass, Tiago, Bruno Pacheco e William Oliveira.