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Santos x Botafogo-SP: escalações, desfalques e onde assistir o duelo

Peixe joga sua primeira partida do ano na Vila Belmiro no duelo do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 19:44

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:44

O Santos enfrenta o Botafogo-SP, neste sábado, às 11 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol. O Peixe está no Grupo D e empatou na estreia da competição com a Inter de Limeira, fora de casa, na última quarta-feira.Na chave do Santos estão também Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Na primeiro rodada, nenhuma equipe do grupo conseguiu vencer. O Botinha, adversário desse sábado, vive um cenário parecido: empatou em 0 a 0 com o Santo André, em casa, e também busca seus primeiros três pontos no campeonato.Para duelo na Vila, o Peixe conta com retornos importantes. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o zagueiro Kaiky foram liberados pelo Departamento Médico após testarem negativo para a Covid-19. Já o atacante Léo Baptistão se recuperou de um trauma no joelho direito e também virou opção.A comissão técnica, porém, ainda conta com desfalques, inclusive de seu treinador. Mesmo testando negativo para Covid-19, Carille ainda não pode ficar no banco. A FPF exige oito dias de isolamento após o resultado positivo para o vírus. Sandry, que vem tratando entorse no tornozelo esquerdo e Ricardo Goulart, aguardando regularização, também estão fora do duelo. Pirani, que tomou cartão vermelho no jogo contra a Inter de Limeira, é outro desfalque.
Mas a equipe do Botafogo-SP também tem jogadores fora de combate. O goleiro Rafael e o volante Tárik estão afastados devido a Covid-19. O atacante Hélio Paraíba é outro desfalque do time do técnico Leandro Zago.
FICHA TÉCNICASANTOS X BOTAFOGO-SP
Data e hora: 29 de janeiro (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Luiz Claudio Regazone (SP)Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir o jogo: Premiere, streaming do Paulistão Play e pelo Tempo Real do Lance!
SANTOS: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Leandro Silva
Desfalques: Ricardo Goulart (documentação); Pirani (suspenso); Sandry (lesionado);
BOTAFOGO-SP: Deivity; Diego Guerra, Joseph e Joaquim; Marlon, Filipe Soutto, Emerson, Rafael Tavares e Jean Victor; Luketa e Dudu. Técnico: Leandro Zago
Desfalques: Rafael Pascoal e Tárik (Covid-19); Hélio Paraíba (lesionado)
Crédito: MarcosLeonardoétitulardoataquealvinegro(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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