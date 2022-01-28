Santos x Botafogo-SP: escalações, desfalques e onde assistir o duelo

O Santos enfrenta o Botafogo-SP, neste sábado, às 11 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol. O Peixe está no Grupo D e empatou na estreia da competição com a Inter de Limeira, fora de casa, na última quarta-feira.Na chave do Santos estão também Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Na primeiro rodada, nenhuma equipe do grupo conseguiu vencer. O Botinha, adversário desse sábado, vive um cenário parecido: empatou em 0 a 0 com o Santo André, em casa, e também busca seus primeiros três pontos no campeonato.Para duelo na Vila, o Peixe conta com retornos importantes. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o zagueiro Kaiky foram liberados pelo Departamento Médico após testarem negativo para a Covid-19. Já o atacante Léo Baptistão se recuperou de um trauma no joelho direito e também virou opção.A comissão técnica, porém, ainda conta com desfalques, inclusive de seu treinador. Mesmo testando negativo para Covid-19, Carille ainda não pode ficar no banco. A FPF exige oito dias de isolamento após o resultado positivo para o vírus. Sandry, que vem tratando entorse no tornozelo esquerdo e Ricardo Goulart, aguardando regularização, também estão fora do duelo. Pirani, que tomou cartão vermelho no jogo contra a Inter de Limeira, é outro desfalque.