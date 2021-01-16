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futebol

Santos x Botafogo: Prováveis escalações, onde assistir e desfalques

Peixe tenta se aproximar do G6 e Fogão busca a reabilitação no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 19:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:16

Crédito: Arte/Lance!
Santos e Botafogo se enfrentam na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. Classificado para a final da Copa Libertadores, o Peixe busca se aproximar do G6 do Brasileirão enquanto o Fogão perdeu os últimos três jogos e ocupa a penúltima colocação da competição.> Confira a tabela do Brasileirão e simule resultados
SANTOS TEM MUDANÇAS NA DEFESA​O Santos terá mudanças forçadas na defesa para a partida deste domingo. Com o goleiro John com Covid e João Paulo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vladimir volta ao time titular. Na zaga, Lucas Veríssimo deve ser poupado e Luan Peres está fora depois de sofrer uma torção na vitória sobre o Boca Juniors na Libertadores. Laércio e Alex devem ser os substitutos. Outra mudança será no meio-campo. Alison cumpre suspensão e deve ser substituído pelo garoto Sandry.BOTAFOGO MUDA PARA BUSCAR A REABILITAÇÃO
Com apenas 23 pontos e em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve mudar outra vez sua formação para, enfim, esboçar uma reação para tentar sair da penúltima colocação. Além de Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, que voltam após cumprirem suspensão, se tornarem titulares, Bruno Nazário deve ser titular no meio de campo alvinegro.FICHA TÉCNICASANTOS X BOTAFOGO​Data/Hora: 17/1/2021, às 16hLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Globo (RJ), Premiere e tempo real do LANCE!
SANTOS: Vladimir, Pará, Laércio, Alex e Felipe Jonatan; Sandry, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: CucaSuspensos: João Paulo e AlisonLesionados: Carlos Sánchez, Raniel e Luan Peres
BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin (Lecaros), Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca
Suspensos: Ninguém.Pendurados: Diego Cavalieri, Kanu, Rhuan e Pedro Raul.Lesionados: Angulo, Gatito Fernández, Guilherme Santos e Rafael Forster.Em transição: Luiz Otávio.

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