Santos x Boca Juniors: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Santos recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo vale a vice-liderança do grupo C. O Boca é o segundo, com seis pontos, mas o Peixe, que tem três, assume a posição em caso de vitória.Marinho segue fora
Se vai ter a estreia de Fernando Diniz, o Peixe não terá mais uma vez o atacante Marinho. O jogador ainda se recupera de uma lesão de grau 1 na coxa e está vetado, assim como o volante Alison. O Peixe deve entrar em campo com a mesma formação que venceu o São Bento por 2 a 0 no último domingo e evitou o rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista.FICHA TÉCNICASANTOS X BOCA JUNIORS
Data e hora: 11 de maio de 2021, às 19h15minLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Christyan Ferreira (URU)Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Marin Soppi (URU)
Como e onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Marinho, Alison, Carlos Sánchez, sandry, Raniel e Jobson (lesionados)
BOCA JUNIORSRossi; Federico Buffa, Lopez, Isquierdoz e Febra; Medina, Varela e Almendra; Pavon, Tevez e Villa. Técnico: Miguel Ángel Russo