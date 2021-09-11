Santos x Bahia: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na estreia do técnico Fábio Carille, o Santos recebe o Bahia neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há cinco jogos na competição e demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 diante do Cuiabá na última rodada.
Fábio Carille foi anunciado na quarta-feira, comandou dois treinos e vai fazer sua estreia com apenas uma alteração na equipe titular. O meia Jean Mota perdeu a vaga entre os titulares para a entrada de Lucas Braga.O novo treinador também recebeu uma boa notícia durante a semana. Sem jogar desde o final de julho, o atacante Marinho participou das atividades da semana e foi relacionado para o jogo deste sábado. Diego Tardelli, ainda em busca da melhor forma física, e Velázquez, que terá de cumprir uma suspensão dos tempos em que jogava na Espanha, ainda não podem estrear pelo Peixe.
O Bahia tem problemas no gol e no ataque, mas terá o atacante Rodallega, autor de quatro gols na vitória sobre o Fortaleza na última rodada.
FICHA TÉCNICASANTOS X BAHIA
Data e hora: 11 de setembro de 2021, às 21h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Carvalho (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
SANTOSJoão Paulo, Pará, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho; Marcos Guilherme, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Léo Baptistão. Técnico: Fábio CarilleDesfalques: Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Jobson, Sandry (lesionados), Velázquez (suspenso) e Diego Tardelli (em busca de condicionamento físico)
BAHIAMateus Claus, Nino, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Maykon Douglas, Rodallega e Gilberto. Técnico: Diego DaboveDesfalques: Matheus Teixeira (suspenso) e Rossi (lesionado)