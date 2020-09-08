Santos x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 21h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.O duelo marcará o primeiro encontro do técnico Jorge Sampaoli como adversário do Santos, desde que deixou o clube, em dezembro do ano passado.

Com o Peixe, o treinador argentino foi vice-campeão brasileiro em 2019, e embora tenha saído do clube sem ganhar títulos, fez de um plantel limitado um dos times como melhor futebol do Brasil.

Hoje, o Santos tem apresentado evolução na mão do técnico Cuca, vindo de vitória por 1 a 0, fora de casa,contra o Ceará, no último sábado (05). Por sua vez, o Galo vem de dois triunfos seguidos, contra São Paulo e Coritiba, resultados fundamentais depois de duas derrotas seguidas pelo Brasileirão, contra Botafogo e Internacional.SANTOS X ATLÉTICO-MGEstádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 9 de setembro de 2020, 21h30 (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Onde ver: Globo SP, GO, TO e MG (menos Juiz de Fora), Premiere e Tempo Real do L!

Santos: João Paulo; Madson (Pará), Alex Nascimento, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca (Ivonei) e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalques: Alison, Luan Peres e Lucas Veríssimo (suspensos); Kaio Jorge e Raniel (Covid-19); Vladimir (lesão no pé direito); Luiz Felipe (lesão na coxa); Jean Mota (edema na coxa); Anderson Ceará (dores no joelho); Renyer (ruptura ligamentar no joelho); Uribe (em processo de rescisão contratual).

Pendurados: Felipe Jonatan. Jobson, Soteldo, Lucas Braga, Kaio Jorge e Cuca.

Atlético-MG: Rafael; Guga (Mariano), Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Alan Franco; Keno (Marquinhos), Eduardo Sasha e Savarino. Técnico: Jorge Sampaoli

Desfalques: Réver (gripado); Nathan (transição física) e Diego Tardelli (departamento médico).