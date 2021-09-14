Santos x Athlético-PR: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques

Crédito: Divulgação / Santos

O Santos e o Athletico-PR decidem quem avançará às semifinais da Copa do Brasil 2021. A partida será realizada nesta terça-feira (14), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da competição nacional. A primeira partida foi vencida por 1 a 0 pelo Furacão.As equipes enfrentam situações semelhantes. O time do Paraná demitiu o técnico António Oliveira e terá o interino Bruno Lazaroni no comando da equipe. O principal desfalque será Jader, de 18 anos, que vem se destacando nas últimas partidas.

Já o time do técnico Fábio Carille conta com um caminhão de desfalques. Guilherme Camacho, Danilo Boza e Moraes, que já atuaram por outro time na Copa do Brasil, não estão à disposição. O zagueiro Kaiky e Luiz Felipe se se recuperam de uma lesão de grau 2 no reto femoral.

Já o Menino da Vila Robson Reis deixou o campo com um entorse no tornozelo diante o Bahia no último sábado pelo Brasileiro e também deve ser baixa na terça-feira. O jovem Derick, também formado no clube, pode ganhar uma vaga na equipe titular.Com o placar do jogo de ida, o Peixe precisa marcar dois gols para se classificar no torneio. Qualquer empate dá a vaga ao Furacão e um novo 1 a 0 (a favor do clube paulista) leva a decisão para os pênaltis.

FICHA TÉCNICASANTOS X ATHLETICO-PR

Data e hora: 14 de setembro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Como e onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

SANTOS: João Paulo; Pará, Derick, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Marcos Leonardo; Técnico: Fábio Carille Desfalques: John, Madson, Luiz Felipe, Robson Reis, Kaiky, Jobson, Kevin Malthus e Sandry (lesionados), Jandrei, Velázquez e Léo Baptistão (não inscritos) e Camacho, Moraes e Danilo Boza (já atuaram na competição por outro clube).