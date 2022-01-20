Santos x América-MG: Provável escalação do Peixe e onde assistir

Tricampeão, o Santos enfrenta o América-MG nesta sexta-feira, às 20 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, em busca de uma vaga em mais uma final de Copa São Paulo de Juniores.

O Peixe está invicto na competição, mas só conseguiu a vaga na disputa por pênaltis diante do Mirassol nas quartas de final. O capitão Sandro, lesionado, vai desfalcar a equipe na partida desta sexta.

O técnico Elder Campos, que assumiu a equipe semanas antes do início da competição, aposta suas fichas no trio de ataque formado por Rwan Seco, Weslley Patati e Lucas Barbosa.

O América-MG chegou nas semifinais após vencer o Botafogo por 1 a 0. A equipe também está invicta, com três vitórias e quatro empates.

FICHA TÉCNICASANTOS X AMÉRICA-MG

Data e hora: 21 de janeiro de 2022, às 20hLocal: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos Árbitro assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira OliveiraÁrbitro de vídeo: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Onde assistir: SporTV

Provável Santos: Diógenes, Andrey Quintino, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan Seco e Lucas Barbosa; Técnico: Elder Campos