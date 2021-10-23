Santos x América-MG: Prováveis escalações e transmissão do duelo

Santos e América-MG se enfrentam neste sábado (23), na Vila Belmiro, às 17 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Peixe esgotou os 8.014 ingressos disponíveis para venda e o técnico Fábio Carille não escondeu o time que vai começar jogando.Com Wagner Leonardo suspenso, o treinador alvinegro sairá do sistema com três zagueiros e apostará em três atacantes. Desta forma, a defesa terá Boza e Velázquez e o ataque será formado por Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Será a primeira vez que o camisa 99 iniciará uma partida como titular. Outro destaque será a volta de Pará para a lateral-direita.Já o técnico Marquinhos Santos, que estreia no comando do Coelho, terá um importante desfalque. O atacante Berrío foi diagnosticada com uma inflamação na região da tíbia esquerda, próxima ao joelho, e foi vetado pelo Departamento Médico.O duelo entre Santos e América-MG é um confronto direto na parte debaixo da tabela. Enquanto o Peixe ocupa a 15ª posição, com 29 pontos, o Coelho está na 13ª colocação, com 32 pontos.
FICHA TÉCNICA
SANTOS X AMÉRICA-MG
Data e hora: 23 de outubro de 2021, às 17h00 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhães (RJ)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOS: João Paulo; Pará, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli; Técnico: Fábio Carille
Desfalques: Sandry, Jobson, Gabriel Pirani e Léo Baptistão (lesionados)
Athletico-PR: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício (Ribamar); Técnico: Marquinhos Santos
Desfalques: Eduardo (tratamento de um tumor ósseo) e Berrío (lesionado)