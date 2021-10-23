Santos x América-MG: Prováveis escalações e transmissão do duelo

Santos e América-MG se enfrentam neste sábado (23), na Vila Belmiro, às 17 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Peixe esgotou os 8.014 ingressos disponíveis para venda e o técnico Fábio Carille não escondeu o time que vai começar jogando.Com Wagner Leonardo suspenso, o treinador alvinegro sairá do sistema com três zagueiros e apostará em três atacantes. Desta forma, a defesa terá Boza e Velázquez e o ataque será formado por Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Será a primeira vez que o camisa 99 iniciará uma partida como titular. Outro destaque será a volta de Pará para a lateral-direita.Já o técnico Marquinhos Santos, que estreia no comando do Coelho, terá um importante desfalque. O atacante Berrío foi diagnosticada com uma inflamação na região da tíbia esquerda, próxima ao joelho, e foi vetado pelo Departamento Médico.O duelo entre Santos e América-MG é um confronto direto na parte debaixo da tabela. Enquanto o Peixe ocupa a 15ª posição, com 29 pontos, o Coelho está na 13ª colocação, com 32 pontos.