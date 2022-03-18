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futebol

Santos x Água Santa: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Peixe joga para escapar do rebaixamento e com esperança de classificação para as quartas...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 20:30

Publicado em 18 de Março de 2022 às 20:30

O Santos tem um jogo de extrema importância neste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o Água Santa. O Peixe tem chance de classificação para a próxima fase, mas ainda corre risco de rebaixamento.Para ficar com a vaga, o time comandado por Fabián Bustos precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.
Pelo torneio regional, a última vitória santista aconteceu no dia 13 de fevereiro, ainda com Fábio Carille no comando técnico. Após o triunfo contra o Ituano, perdeu para Mirassol, São Paulo e Palmeiras. Empatou com Novorizontino e Ferroviária.O Santos conta com os retornos de Carlos Sánchez e do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que se recuperavam de lesão. O zagueiro Emiliano Velázquez, suspenso, também retorna ao time. Ângelo, com problemas musculares, será desfalque.
FICHA TÉCNICASANTOS X ÁGUA SANTA
Data e hora: 19 de março, às 16h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)
SANTOS: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos
ÁGUA SANTA: Victor Souza; Alex Silva, Marcondes, Hélder e Rhuan; PH, Caíque e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Álvaro. Técnico: Serginho
Crédito: Omeia-atacanteRicardoGoulartéumadasapostasdoSantosnestesábado(FOTO:Divulgação/SantosFC

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