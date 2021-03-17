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futebol

Santos volta a sofrer com bola aérea e Holan desabafa: "Está sendo difícil"

Metade dos gols sofridos pelo Peixe nesta temporada nasceram em jogas de bola parada...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 09:33
Crédito: AFP
Mais uma vez, o Santos voltou a sofrer com a bola aérea defensiva. No empate em 1 a 1 diante do Deportivo Lara, o gol dos venezuelanos nasceu de uma bola cruzada na área. No primeiro jogo do confronto, o Lara também tinha marcado gol dessa forma.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaProblema crônico do Santos na temporada passada, a bola aérea segue sendo o ponto fraco da defesa. São dez gols sofridos até agora, metade deles originados em bolas aéreas. Ariel Holan falou sobre o problema
- Está sendo difícil, é um assunto pendente a melhorar. Estão fazendo os gols na gente por essa via - afirmou o técnico.O Santos voltou para o Brasil já na madrugada depois da partida, mas ainda não sabe quando voltará a disputar um jogo. O próximo desafio seria no sábado, contra a Ponte Preta, mas o governo do Estado proibiu o futebol até o final do mês. A Federação ainda busca alternativas e pode até entrar na justiça.

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