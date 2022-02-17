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Santos volta à carga para tentar a contratação o zagueiro Maicon, atualmente no Cruzeiro

O defensor é um pedido do técnico Fábio Carille para reforçar o peixe na temporada ...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 22:07
O Cruzeiro pode ficar sem um dos seus principais reforços na temporada. O Santos tenta a contratação do zagueiro Maicon, a pedido do técnico Fábio Carille. O Peixe já iniciou conversas com o clube mineiro. A informação inicial foi dada pelo GE e conofirmada pelo L!.
Para que o Cruzeiro se interesse pelo acordo, o Santos está disposto a ceder jogadores para a equipe celeste. Maicon chegou a Rapos no ano passado e assegurou que estava pronto para voltar ao clube onde foi revelado, pois tinha um projeto com o Cruzeiro, com foco na Série B do Brasileiro.
O time paulista já havia demonstrado interesse em Maicon, mas, como o Cruzeiro conseguiu acertar o Transfer Ban na Fifa, podendo registrar novos jogadores. Assim, o negócio esfriou. Todavia, o Peixe voltou à carga para conseguir contratar o zagueiro.
Crédito: MaiconchegouaoCruzeironofimdoanopassado,masécobiçadopeloPeixe-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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