Santos volta à carga para tentar a contratação o zagueiro Maicon, atualmente no Cruzeiro

O Cruzeiro pode ficar sem um dos seus principais reforços na temporada. O Santos tenta a contratação do zagueiro Maicon, a pedido do técnico Fábio Carille. O Peixe já iniciou conversas com o clube mineiro. A informação inicial foi dada pelo GE e conofirmada pelo L!.

Para que o Cruzeiro se interesse pelo acordo, o Santos está disposto a ceder jogadores para a equipe celeste. Maicon chegou a Rapos no ano passado e assegurou que estava pronto para voltar ao clube onde foi revelado, pois tinha um projeto com o Cruzeiro, com foco na Série B do Brasileiro.

O time paulista já havia demonstrado interesse em Maicon, mas, como o Cruzeiro conseguiu acertar o Transfer Ban na Fifa, podendo registrar novos jogadores. Assim, o negócio esfriou. Todavia, o Peixe voltou à carga para conseguir contratar o zagueiro.