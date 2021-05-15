Santos volta à altitude em mais uma partida decisiva na Libertadores

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O Santos encara o The Strongest, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (18). Neste confronto, o Peixe terá que enfrentar novamente um adversário difícil: a altitude de 3.640 metros de La Paz, na Bolívia.Na temporada passada, o Santos teve o mesmo desafio, mas como uma altitude menor, de 2.850 metros acima do mar, na partida das oitavas de final da Libertadores contra a LDU, em Quito. Neste desafio, o comando Alvinegro também foi feito por Marcelo Fernandes. O técnico Cuca havia testado positivo para a COVID-19, fato que afastou o treinador por cerca de um mês.

Na época, o Santos foi a campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan (Lucas Braga, 35'/2T) ; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Wagner Leonardo, 46'/2T); Marinho, (Lucas Lourenço, 43'/2T) Kaio Jorge e Soteldo (Vinicius Balieiro, 43'/2T).Dificuldades da altitude

As constantes reclamações por parte dos brasileiros se justificam porque os organismos dos brasileiros não estão acostumados com um ar rarefeito, ou seja, mais pesado, o que exige muito mais de cada atleta. O organismo de um jogador brasileiro é acostumado a um ar muito mais leve, que sofre pouca pressão atmosférica, das regiões do nosso país que não atingem grandes altitudes.

Na coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz, o treinador reclamou das partidas realizadas com essas condições e considerou uma vantagem para as equipes acostumadas com essas partidas.