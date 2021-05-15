Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos volta à altitude em mais uma partida decisiva na Libertadores

Na edição de 2020 o Peixe venceu a LDU em Quito, também sem o técnico no banco...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 14:01
Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
O Santos encara o The Strongest, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (18). Neste confronto, o Peixe terá que enfrentar novamente um adversário difícil: a altitude de 3.640 metros de La Paz, na Bolívia.Na temporada passada, o Santos teve o mesmo desafio, mas como uma altitude menor, de 2.850 metros acima do mar, na partida das oitavas de final da Libertadores contra a LDU, em Quito. Neste desafio, o comando Alvinegro também foi feito por Marcelo Fernandes. O técnico Cuca havia testado positivo para a COVID-19, fato que afastou o treinador por cerca de um mês.
Na época, o Santos foi a campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan (Lucas Braga, 35'/2T) ; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Wagner Leonardo, 46'/2T); Marinho, (Lucas Lourenço, 43'/2T) Kaio Jorge e Soteldo (Vinicius Balieiro, 43'/2T).Dificuldades da altitude
As constantes reclamações por parte dos brasileiros se justificam porque os organismos dos brasileiros não estão acostumados com um ar rarefeito, ou seja, mais pesado, o que exige muito mais de cada atleta. O organismo de um jogador brasileiro é acostumado a um ar muito mais leve, que sofre pouca pressão atmosférica, das regiões do nosso país que não atingem grandes altitudes.
Na coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz, o treinador reclamou das partidas realizadas com essas condições e considerou uma vantagem para as equipes acostumadas com essas partidas.
– Algo meio desumano. Aproveito a oportunidade para fazer uma crítica severa. É uma vantagem competitiva que não deveria ter. Maior adversário é a altitude e não temos como preparar adequadamente. Não tem como ir e não sofrer. Até o Barcelona ia sentir. Movimentação constante o tempo todo. Não tem muito remédio. É tentar diminuir o efeito dessa altitude – disse Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados