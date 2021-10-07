Santos vence Santo André e se classifica no Paulista Sub-20

O Santos venceu o Santo André no CT Rei Pelé pelo placar de 3 a 0, em partida que valeu pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols dos Meninos da Vila na tarde desta segunda-feira (7) foram marcados por João Victor, Nycollas Lopo e Andrey Quintino.Com o resultado, os Meninos da Vila seguem para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20, em que as 32 equipes classificadas se dividirão em oito grupos de quatro. Dentro desses grupos, elas se enfrentam em turno e returno para definir os dois melhores colocados, que avançam à terceira fase.
O jogo
Com 12 minutos, o Santos FC teve sua primeira grande chance de marcar no CT Rei Pelé. Gustavo Moreira acertou lançamento preciso para João Pistelli, que chegava na entrada da área. Pistelli se livrou do marcador, mas parou em defesa de Gabriel Cabral ao tentar a finalização.Aos 17 minutos, Lucas Barbosa avançou em velocidade pela direita do ataque e cruzou para João Victor que acabou finalizando por cima do gol, contando com desvio da defesa adversária para ficar com o escanteio. Na cobrança de Matheus Nunes, a bola encontrou a cabeça de Gustavo Moreira, que cabeceou com firmeza, em direção ao chão, mas acabou acertando o pé da trave direita de Gabriel Cabral.
E os Meninos da Vila abriram o placar aos 30 minutos. Após bola alçada ao campo de ataque, Victor Michell desviou de cabeça para o camisa 11 João Victor, que ficou livre para partir em direção ao gol. De frente para a meta, ele deslocou o goleiro adversário com um toque de primeira que colocou a bola no canto direito, fazendo 1 a 0 para o Santos FC.
Minutos depois, Matheus Nunes lançou Victor Michell na entrada da área e o camisa 9 tentou a finalização colocada. No entanto, o goleiro Gabriel Cabral saiu bem do gol para fazer grande defesa. No rebote, Lucas Barbosa tentou a finalização cruzada, mesmo sem ângulo, e fez a bola passar devagar pela frente da meta, antes de sair em tiro de meta.
Já com 44 minutos da etapa inicial, Victor Michell recebeu pela direita do ataque, fez o giro sobre a marcação e partiu em direção ao gol. Ao invadir a área, ele tentou a finalização com força, mas com o desvio na defesa, a bola acabou saindo à direita da meta.
No segundo tempo, o Santos teve pênalti marcado a seu favor com apenas 6 minutos. Victor Michell avançava em velocidade pela esquerda e cruzou Nycollas Lopo, que acabara de entrar e foi derrubado dentro da grande área. Na cobrança, o próprio Nycollas foi para a cobrança e marcou de cavadinha o segundo gol do Alvinegro Praiano.
Com 16 minutos da segunda etapa, Victor Michell invadiu a área pela esquerda e chutou na trave esquerda de Gabriel. No rebote, Lucas Barbosa teve que finalizar de primeira e acabou mandando a bola por cima do travessão. Pouco depois, o Santos teve falta para cobrar pela direita do ataque e Lucas Barbosa levou muito perigo à meta adversária, fazendo a bola passar a poucos centímetros do ângulo direito.
E os Meninos da Vila chegaram ao terceiro gol aos 24 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda. A bola cruzada por Matheus Nunes chegou a Lucas Barbosa, que desviou e encontrou Andrey Quintino, na segunda trave. Muito próximo do gol, ele bateu com força no canto esquerdo de Gabriel Cabral e ampliou a vantagem santista.
FICHA TÉCNICA
SANTOS FC 3 X 0 SANTO ANDRÉ
Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)Data: quinta-feira, 7 de outubro de 2021Horário: 15hÁrbitro: Marcelo de Jesus SantosAssistentes: Tiago Henrique Ferro e Giovanni CrescêncioCartões Amarelos: (SFC) YalleGols: (SFC) João Victor, aos 30′ do 1ºT, Nycollas Lopo (de pênalti), aos 8′ e Andrey Quintino, aos 24′ do 2ºTSantos FC: Edú Araújo; Andrey Quintino, Gustavo Moreira (Yalle), Jair Paula e João Pistelli (Diogo Correia); Cadu, Matheus Nunes e Lucas Barbosa (Gabriel Santana); Kaio Henrique (Nycollas Lopo), João Victor (Rafael Moreira) e Victor Michell (Brayan Krüger). Técnico: Thiago MacedoSanto André: Gabriel Cabral; Glauco, Alex Raoul, Renan Veltri e Abner; Cayres (Matheus), Pato e Bruninho; Lucas Silva (Higor), Clédson (Alan Dias) e Dioran. Técnico: Gabriel