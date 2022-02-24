Santos vence o Salgueiro, garante classificação na Copa do Brasil e afasta crise

Com uma atuação tranquila, o Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Os gols do Peixe foram marcados por Ângelo, Zanocelo e Rwan. Na segunda fase, o Santos vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense-PI e Oeste de Barueri, que acontece nesta quinta. O jogo deve acontecer nos dias 9, 10, 16 ou 17 de março. Antes disso, o Peixe volta as atenções para o Paulistão e recebe o Novorizontino no próximo domingo, na Vila Belmiro.
O jogo
O Santos entrou em campo de forma bastante consciente e deixou o jogo tranquilo com muito toque de bola e sem dar espaços para o Salgueiro. A primeira chance do Peixe saiu aos sete minutos. Marcos Guilherme deu bom passe para Lucas Pires, que bateu cruzado, mas a bola bateu na zaga e foi para escanteio.
Aos 21 minutos, o meia Ricardo Goulart quase fez um golaço. Ele aproveitou falha da zaga, girou o corpo na área e bateu por cima, na saída do goleiro Jerfesson.O primeiro do jogo saiu três minutos depois e foi um golaço. Ângelo recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado, no ângulo direito do goleiro Jerfesson. Foi o segundo gol dele pelo clube, o primeiro nesta temporada.
Ainda no primeiro tempo, o Peixe teve uma grande chance de ampliar. Marcos Leonardo avançou pelo meio e soltou a bomba da entrada da área, mas a bola explodiu no peito do goleiro do Salgueiro.
O Salgueiro voltou melhor para o segundo tempo e teve duas grandes chances antes dos 20 primeiros minutos. Aos 8, após jogada pela direita, Hudson furou dentro da área e Pedro Maycon, na sobra, chutou para fora. Aos 18, após jogada pela direita, a bola sobrou limpa no segundo pau para Valdeir, mas ele chutou por cima e perdeu gol feito.
O time da casa seguiu na pressão, especialmente em cruzamentos para a área. Aos 29 minutos, o zagueiro Lucão cabeceou e a bola passou raspando a trave de João Paulo.
O Santos saiu para o ataque e foi mortal. Aos 31 minutos, o lateral-esquerdo Lucas Pires fez um ótimo cruzamento da esquerda e Zanocelo apareceu entre os zagueiros para cabecear para o gol.
O Peixe quase fez o terceiro aos 38 minutos. Marcos Leonardo tabelou com Marcos Guilherme e finalizou quase na pequena área, mas a bola subiu e passou por cima do gol.
O terceiro gol saiu aos 45 minutos em uma jogada de uma dupla que se destacou na Copinha. Rwan recebeu na entrada da área, tabelou com Lucas Barbosa e, da marca do pênalti, chutou colocado para fazer o primeiro gol pela equipe profissional do Santos.FICHA TÉCNICASALGUEIRO 0 X 3 SANTOS
Data e hora: 23 de fevereiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Cornélio de Barros (PE)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)Gols: Ângelo, 24'/2ºT (0-1), Zanocelo, 31'/2ºT (0-2), Rwan, 45'/2ºT (0-3)Cartões amarelos: Robinho (SAL), Ricardo Goulart, Lucas Pires e Ângelo (SAN)
SALGUEIRO: Jerfesson; Ronaldo (Danielzinho, aos 14'/2ºT), Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos (Robinho, aos 14'/2ºT), Wescley e Valdeir (Kelsen, aos 33'/2ºT); Pedro Maycon (Bruce, aos 22'/2ºT) e Hudson (Patrick Nonato, aos 33'/2ºT). Técnico: Sílvio Criciúma
SANTOS: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry (Zanocelo, aos 27'/2ºT) e Ricardo Goulart (Jobson, aos 22'/2ºT); Ângelo (Lucas Braga, aos 22'/2ºT), Marcos Leonardo (Rwan, aos 39'/2ºT) e Marcos Guilherme (Lucas Barbosa, aos 39'/2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes