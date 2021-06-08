Santos vence o Cianorte e garante classificação na Copa do Brasil

Sem sustos, o Santos venceu o Cianorte por 1 a 0 na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, na semana passada, no Paraná. Marcos Guilherme marcou o único gol do jogo desta terça-feira.
O Santos volta a jogar no próximo sábado, diante do Juventude, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O Santos entrou em campo com força máxima mesmo com uma grande vantagem no confronto e tomou conta das ações desde o início. Gabriel Pirani, aos 17, e Marinho, aos 18, tiveram chances, mas finalizaram para fora.
O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos. Marcos Guilherme recebeu passe de Luan Peres na esquerda, avançou, cortou para o meio e bateu colocado, no ângulo do goleiro Bruno, para abrir o placar para o Santos.
Ainda no primeiro tempo, o Santos teve uma grande chance para empatar. Michel atrasou nos pés de Gabriel Pirani, que avançou pela intermediária, mas foi fominha e sofreu um desarme do zagueiro Maurício com Kaio Jorge sozinho ao seu lado na área.
O Cianorte saiu mais para o jogo no segundo tempo e quase empatou logo aos cinco minutos. Léo Porto deu lindo passe para Buba entre os zagueiros do Santos e o atacante chutou sozinho, mas o goleiro John fez um milagre e salvou o Peixe. Aos 12, em contra-ataque, Léo Porto invadiu a área sozinho e chutou cruzado, mas John fez outra boa defesa para salvar o Santos mais uma vez.
O Santos teve uma boa chance para ampliar aos 23 minutos. Kaio Jorge puxou contra-ataque e deu bom passe para Marcos Guilherme, que tentou deslocar o goleiro, mas Bruno fez boa defesa e evitou o segundo gol do Peixe. Aos 34, outro contra-ataque, Vinícius Balieiro invadiu a área, mas chutou fraco e Bruno defendeu novamente.
Nos acréscimos, o Cianorte quase empatou em chute de Buba, mas o goleiro John fez mais uma boa defesa.
FICHA TÉCNICASANTOS 1 X 0 CIANORTELocal: Vila Belmiro, Santos (SP)Data-Hora: 08/4/2021 - 16h30Árbitro: Gilberto Rodrigues (PE)Assistentes: Clovis Amaral (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)VAR: Não tem nessa fasePúblico/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Marinho (SAN), Michel, Eduardo Doma e Morelli (CIA)Cartões vermelhos: (SAN)Gols: Marcos Guilherme (25'/1ºT) (1-0) e (44'/1ºT) (0-2)
SANTOS: John, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Vinícius Balieiro, aos 23'/2ºT), Jean Mota e Gabriel Pirani (Marcos Leonardo, aos 18'/2ºT); Marinho (Madson, aos 30'/2ºT), Kaio Jorge (Ivonei, aos 30'/2ºT) e Marcos Guilherme (Ângelo, aos 30'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz
CIANORTE: Bruno, Michel, Eduardo Doma, Maurício e Rael; Escobar (Sávio, aos 29'/2ºT), Morelli (João Mafra, aos 39'/2ºT)e Calabrês (Léo Porto, no intervalo); Erick Salles (Rafael Carvalheira, aos 18'/2ºT), Wilson Jr. (Pachu, aos 29'/2°T) e Buba. Técnico: João Burse