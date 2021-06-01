Santos vence o Cianorte e encaminha classificação na Copa do Brasil

Com gols de Kaio Jorge e Marinho, o Santos venceu o Cianorte por 2 a 0 na noite desta terça-feira, em Cianorte, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Com o resultado, o Santos pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, terça-feira, na Vila Belmiro. Antes, no sábado, o Peixe recebe o Ceará pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
Mesmo jogando em casa, o Cianorte começou a partida esperando as ações ofensivas do Peixe. Já a equipe comandada por Fernando Diniz tinha dificuldade na saída de bola e na criação das jogadas.
O primeiro gol do jogo, então saiu apenas aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio da esquerda, a zaga afastou e Alison soltou a bomba da intermediária no rebote. A bola desviou na zaga e saiu raspando a trave. Na cobrança do novo escanteio, a defesa afastou mal, a bola sobrou para Luan Peres na entrada da área e o zagueiro chutou forte, o goleiro Bruno rebateu e Kaio Jorge apareceu para tocar de cavadinha e abrir o placar.
O Peixe teve mais ao menos duas boas chances para ampliar. Aos 31 minutos, após boa jogada pela direita, Lucas Braga recebeu na área e ajeitou para Marinho, que saiu na cara do goleiro e chutou, mas Bruno salvou o Cianorte. Aos 39, o goleiro do Cianorte saiu jogando errado e Marinho aproveitou para deixar Gabriel Pirani na cara do gol, mas o garoto errou o alvo.
O Cianorte saiu um pouco mais para o jogo no segundo e deu espaços para o Santos. Aos nove minutos, Marinho fez boa jogada pela direita e cruzou, Kaio Jorge pegou de primeira, mas a bola saiu à esquerda do gol.
O time da casa teve uma chance em contra-ataque aos 14 minutos. Rael arrancou pela intermediária e chutou da entrada da área, mas o goleiro John fez boa defesa.
O trocou do Peixe saiu aos 18. O Cianorte saiu jogando errado, Kaio Jorge aproveitou e deu bom passe para Marinho. O atacante soltou a bomba, mas o goleiro Bruno mandou para escanteio. Aos 33 minutos, Jean Mota fez boa jogada pela esquerda e cruzou, Marcos Guilherme bateu de primeiro, o goleiro Bruno salvou, a bomba ainda bateu no travessão antes de a zaga afastar.
O segundo saiu um minuto depois. Kaio Jorge recebeu na direita e cruzou, Marinho chutou duas vezes antes de fuzilar o gol defendido por Bruno.
FICHA TÉCNICACIANORTE 0 X 2 SANTOSLocal: Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte (PR)Data-Hora: 01/6/2021 - 19hÁrbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)VAR: Não tem nessa fasePúblico/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Rael, Léo Porto, Vitor Salvador e Zé Vitor (CIA) Luiz Felipe, Lucas Braga (SAN)Gols: Kaio Jorge (23'/1ºT) (0-1) e Marinho (34'/2ºT) (0-2)
CIANORTE: Bruno, Vitor, Mauricio, Rael e Michel; Zé Vitor (Sávio, aos 20'/2ºT), Morelli e Gabriel Calabrês (Rafael Carvalheira, aos 33'/2ºT); Léo Porto (Tales, no intervalo), Pachu (Wilson Júnior, aos 20'/2ºT) e Erick Salles (Buba, aos 42'/2ºT). Técnico: João Burse
SANTOS: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota, Gabriel Pirani (Marcos Guilherme, aos 27'/2ºT); Marinho (Ângelo, aos 36'/2ºT), Kaio Jorge (Marcos Leonardo, aos 36'/2ºT) e Lucas Braga (Vinícius Balieiro, aos 39'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz